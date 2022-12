Vétózott a magyar kormány az Európai Unióban, elúszhat 1650 milliárd forint

A 444.hu írta meg először, hogy a magyar pénzügyminiszter megvétózta az Ukrajnának adandó 18 milliárdos kedvezményes EU-hitelt.

A pénzt az ukrán állam működésére adta volna az EU, és cserébe reformokat várt volna el a kijevi kormánytól. A 18 milliárd eurót az Európai Bizottság hitelként vette volna fel, hivatalosan a magyar kormány ezzel nem ért egyet, ehelyett azt javasolta, hogy a 27 tagállam egyenként kössön kétoldalú hitelmegállapodásokat az ukrán kormánnyal.

Ahogy az az Infostarton megírtuk Orbán Viktor november 18-án, a Magyar Állandó Értekezleten arról beszélt: "az uniós tagállamok nézzék meg, hogy Ukrajna működéséhez mennyi pénzt akarnak adni, azt arányosan, fair módon osszák el egymás között. Ezt az összeget, évente 60-70 milliárd forintot, a nemzeti költségvetésből biztosítaná Magyarország az ukránokkal kötött kétoldalú megállapodás keretében". Lényegében ez jelent meg november 24-én a Magyar Közlönyben. Ahhoz azonban végig ragaszkodott, hogy ezt ne közösen nyújtsák.

A vétó nyomán a cseh elnökség állítólag arra készül, hogy megoldást találjon arra, hogyan tudja a többi ország megoldani Ukrajna támogatását, Magyarország kihagyásával.

THIS is the sound of the Hungarian veto against financial aid for Ukraine:



"Hungary is not in favor of the amendment of the financial regulation."



Orban is going into full escalation. pic.twitter.com/wQX5WWIPko — Daniel Freund (@daniel_freund) December 6, 2022