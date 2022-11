Joe Biden hatalmas fordulatott tett egy kényes gyilkossági ügyben

Ez hatalmas fordulatot jelent azután, hogy korábban Joe Biden szenvedélyesen követelte a szaúdi koronaherceg felelősségre vonását a perben, amelyet Hasogdzsi menyasszonya és az elhunyt újságíró alapított emberjogi szervezet, a Democracy for the Arab World Now indított - írja az NBC News.

A mentelmi jog megadását még jóvá kell hagynia egy bírónak is, a döntés azonban minden bizonnyal feldühíti az emberi jogi aktivistákat és számos amerikai törvényhozót. Szaúd-Arábia egyre nagyobb lendülettel alkalmaz börtönbüntetéseket és más megtorló intézkedéseket a békés kritikusok ellen belföldön és külföldön, és csökkentette az olajkitermelést, ami aláássa az Egyesült Államok és szövetségesei azon erőfeszítéseit, hogy megbüntessék Oroszországot az Ukrajna elleni háborúja miatt.

Jogi formaságnak nevezik a döntést

Az amerikai külügyminisztérium csütörtökön "pusztán jogi döntésnek" nevezte a kormányzat döntését, ugyanakkor a külügyminisztérium csütörtökön késő este benyújtott beadványában azt írta, hogy "nem foglal állást jelen kereset érdemi részével kapcsolatban, és megismétli, hogy

egyértelműen elítéli Dzsamal Hasogdzsi szörnyű meggyilkolását".

A nemzetközi jogban gyökerező fogalom, a szuverén immunitás szerint az államok és tisztségviselőik védelmet élveznek bizonyos jogi eljárásokkal szemben más külföldi államok hazai bíróságai előtt. A Biden-kormányzatnak csütörtök estig kellett véleményt nyilvánítania a koronaherceg mentelmi jogával kapcsolatosan - de megtehette volna azt is, hogy nem foglal állást konkrétan.

Szigorú számonkérés helyett ökölpacsi

Szaúdi tisztviselők az isztambuli szaúdi konzulátuson ölték meg az újságírót. A feltételezések szerint feldarabolták, bár maradványait soha nem találták meg. Az amerikai hírszerzés arra a következtetésre jutott, hogy Szaúd-Arábia trónörököse hagyta jóvá az ismert és elismert újságíró megölését, aki kritikusan írt Mohamed herceg kemény módszereiről, amellyel elhallgattatta vált vagy valós riválisait és kritikusait.

A gyilkosság kapcsán vízumkorlátozásokat és egyéb büntetéseket szabtak ki alacsonyabb rangú szaúdi tisztviselőkkel szemben.

Joe Biden elnökjelöltként még keményen fogalmazott Hasogdzsi megölésével kapcsolatosan: szigorú számonkérést helyezett kilátásba, elnökként ugyanakkor visszakozott ettől.

Igyekezett enyhíteni a királysággal fennálló feszültséget, többek között ökölpacsival köszöntötte Mohamed herceget egy júliusi királysági útja során, miközben az Egyesült Államok azon dolgozik, hogy meggyőzze Szaúd-Arábiát az olajtermelés csökkentésének visszavonásáról.

Biden már korábban teljesen megváltoztatta álláspontját

Szaúd-Arábia szerint a hercegnek nem volt közvetlen szerepe a gyilkosságban. Biden már 2021 februárjában

kizárta, hogy az amerikai kormány büntetést szabjon ki

Mohamed hercegre: akkor azzal érvelt, hogy nincs precedens arra, hogy az Egyesült Államok egy stratégiai partner vezetője ellen lépjen fel. Az amerikai hadsereg régóta nyújt védelmet Szaúd-Arábiának azért cserébe, hogy biztosított legyen a világ folyamatos olajellátása.

Emberi jogi aktivisták szerint az immunitás megadása felbátoríthatja Mohamed herceget és más önkényuralmi vezetőket is további jogsérelmek elkövetésére. Mohamed herceg Szaúd-Arábia tényleges uralkodója idős apja, Szalmán király helyett. A szaúdi király szeptemberben átmenetileg a miniszterelnöki címet is átruházta - ezt a címet általában a szaúdi uralkodó viseli - Mohamed hercegre. A kritikusok ezt Mohammed mentelmi igényének megerősítésére tett kísérletnek nevezték.

