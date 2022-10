Oktatás, médiahelyzet – Egy német kereszténydemokrata vezette bizottság érkezik Magyarországra

A Népszava cikke szerint EP-küldöttség jön Magyarországra, hogy a média és az oktatás helyzetéről tájékozódjon, de a lap hozzáteszi azt is, hogy a látogatásnak nincs köze az uniós támogatásokról szóló tárgyalásokhoz.

A német kereszténydemokrata Sebine Verheyen által vezetett EP-delegáció 9 főből áll majd, és

tagja Bocskor Andrea, a Fidesz EP-képviselője is.

A látogatás halottak napján kezdődik, és két nappal később véget is ér.

A képviselők elsősorban arra kíváncsiak, hogyan érvényesül a médiaszabadság és a művészi, akadémiai szabadság Magyarországon, milyen bánásmódban részesülnek a tanköteles korú ukrajnai menekültek.

A képviselők eredetileg 2020 májusában akartak Magyarországra látogatni, de a koronavírus-járvány közbeszólt. A kormány tagjaival is találkoznak, de Karácsony Gergely főpolgármester is fogadja őket, ugyanígy civil vezetők és felsőoktatási irányítók is.

Nyitókép: Pixabay.com