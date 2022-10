Paradicsomlevessel öntötték le Vincent van Gogh híres festményét Londonban – videó

Az incidens a brit főváros világhírű képzőművészeti gyűjteményében, a Trafalgar téren lévő Nemzeti Galériában történt.

A Just Stop Oil nevű környezetvédő csoport pólóját viselő két fiatal nő konzerv paradicsomlevest zúdított a Napraforgók című alkotásra, majd tenyerüket a falhoz ragasztották, és egyikük azt kiabálta, hogy "Mi ér többet? A művészet vagy az élet?

Az immár üres konzervdobozt felmutatva az aktivista - akit a rendőrség később Phoebe Plummer néven azonosított - kijelentette, hogy a mostani megélhetési válság közepette több millió éhező család még egy leveskonzervet sem tud megmelegíteni.

Activists with @JustStop_Oil have thrown tomato soup on Van Gogh’s Sunflowers at the national Gallery and glued themselves to the wall. pic.twitter.com/M8YP1LPTOU — Damien Gayle (@damiengayle) October 14, 2022