Az Enerhoatom már nukleáris terrorizmusról beszél - videón az atomerőmű-támadás

Az ukrán Enerhoatom vállalat nukleáris terrorizmusnak nevezte a dél-ukrajnai atomerőmű elleni hétfői támadást. A Mikolajiv megyei Juzsnoukrainszk város közelében lévő létesítményben egy orosz rakéta négy méter széles krátert robbantott ki, megrongálva a közeli ipari berendezéseket, de nem találta el a létesítmény három reaktorát. A rakéta a reaktoroktól mintegy 300 méterre csapódott be - számolt be az ukrán atomerőműveket működtető vállalat, amely szerint a reaktorok rendben működnek, és egyetlen alkalmazott sem sérült meg.

A csapás közelsége azonban felerősítette azokat a félelmeket, hogy Oroszország közel 7 hónapja tartó ukrajnai háborúja sugárkatasztrófát okozhat - írta jelentésében az AP amerikai hírügynökség.

Az atomerőmű Ukrajna második legnagyobb ilyen létesítménye a zaporizzsjai után, amely többször is tűz alá került.

A háború során Oroszország ukrán áramtermelő és -átviteli berendezéseket vett célba, áramkimaradásokat okozva, és az ország atomerőműveinek biztonsági rendszerét veszélyeztetve.

A dél-ukrajnai erőművet is magában foglaló ipari komplexum a fővárostól, Kijevtől mintegy 300 kilométerre délre, a Déli-Bug folyó mentén fekszik. A támadás miatt ideiglenesen leállt egy közeli vízerőmű, és több mint száz ablak kitörött a komplexumban - közölték az ukrán hatóságok. Az ENSZ Nemzetközi Atomenergia-ügynökségének (NAÜ) közlése szerint három áramvezeték leoldott, de később visszakapcsolták őket.

Az ukrán védelmi minisztérium egy fekete-fehér videót tett közzé, amelyen az látható, amint hétfőn, röviddel éjfél után egymás után két nagy tűzgömb jelenik meg, majd izzó szikraeső következik.

Az orosz védelmi minisztérium nem kommentálta a támadást.

Last night russian terrorists attempted to strike the South Ukraine Nuclear Power Plant in the Mykolaiv region. A missile fell 300 meters from the plant.

kremlin’s nuclear terrorism continues.

russia is the threat to the whole world. pic.twitter.com/aWhz8yNXWp — Defense of Ukraine (@DefenceU) September 19, 2022