Megáll az élet a temetés napján: elmaradó műtétek, boltzár

Az állami temetési szertartást helyi idő szerint 11 órakor kezdik meg a Westminster apátságban: aki ez előtt az időpont előtt szeretne beszerezni valamit, nagy nehézségekbe ütközik. Az Aldi és a Lidl is zárva tartja boltjait, akárcsak a Morrisons. A Waitrose csak a gyászmenet útvonala mentén nyit ki néhány boltot, és a nagy Sainsbury's és Tesco-üzletek is bezárnak, kivéve egyes, London belvárosában üzemelő egységeket - írja a The Guardian.

A Harrods, a Selfridge's és más nagy áruházak sem nyitnak ki hétfőn. Öt után egyes üzletek már várják a vásárlókat.

A mozik zárva lesznek

A nagy moziláncok zárva tartanak a nemzeti gyásznapon, amely munkaszüneti nap is egyben,

a Vue hálózat egyes tagjai pedig kinyitnak ugyan, de csak a temetést közvetítik.

A jegyek ezekre a vetítésekre ingyenesek, de regisztrálni kellett értük, és a büfék nem üzemelnek majd. A színházi előadások java elmarad, a konditermek vagy ki sem nyitnak, vagy a temetés ideje alatt zárva lesznek.

A Center Parcs üdülőparkjait eredetileg bezárni tervezte a napra, ami azt jelentette volna, hogy a már korábban beköltözött utazóknak más szállás után kell nézniük egy éjszakára. A nagy felháborodás hatására felülvizsgálták ezt, így akik már korábban beköltöztek egy egységükbe, azoknak nem kell a szállásukat elhagyniuk, de aznap senkit sem fogadnak.

Gyorséttermek, kocsmák, reptér

A pubok nem zárnak be ezen a napon, sőt van olyan lánc is, amelynek tagjai hamarabb nyitnak, hogy az érdeklődők onnan követhessék az eseményeket. A McDonald's is bezárja éttermeit délután öt óra előtt.

A Heathrow-t fél órára zárják le azért, hogy a temetési szertartás ideje alatt tartott, két perces csenddel kísért gyászszünet alatt valóban a lehető legnagyobb csend legyen. A kora délutáni idősávban is lesz olyan időszak, amikor nem indulnak gépek a reptérről: ekkor az utolsó gyászmenet méltóságához járul hozzá az, hogy nem repülnek majd gépek az égen.

A munkaszüneti napon természetesen

a múzeumok, bankok és iskolák sem nyitnak ki.

Az üzemanyag-töltőállomások java délután öt után ismét várja az autósokat.

Egyéni döntés volt, hogy ki zár be

A halasztható orvosi vizsgálatokat is elhalasztották hétfőn: ez nagy felháborodást keltett az országban, ahol 6,8 millió ember vár orvosi kezelésre. A döntés valószínűleg nagy részben annak köszönhető, hogy súlyos szakemberhiánnyal küzd az ország e téren, de rámutat arra is, hogy bár évtizedei voltak az Egyesült Királyságnak arra, hogy felkészüljön erre a napra, mégsem sikerült elég világosan kommunikálni arról, mi az, aminek el kell maradnia a temetés napján, és mi az, aminek nem - írja a CNN.

Épp ezért az egyes szolgáltatók maguk döntöttek arról, hogyan cselekszenek a temetés idején. Egyes ötletek köznevetség tárgyává váltak, mint például az, hogy

egy szupermarketben halkabban pittyeg a pénztárgép II. Erzsébet halála miatt, egy másikban pedig kihelyezték az elhunyt uralkodó portréját, de babkonzervekkel körülvéve.

A legtöbb bírósági meghallgatás is elmarad, valamint a rászorulóknak élelmiszereket eljuttató élelmiszerbankok közül is sok bezár.

Nyitókép: Tolga Akmen