Elkötött egy repülőgépet és egy bevásárlóközpontba akart belerepülni - videók

Helyszíni sajtótudósítások szerint a többmotoros repülő a kora reggeli órákban szállt fel Tupelo városának közelében, és helyi idő szerint késő délelőtt még mindig a levegőben körözött. A hatóságok egy ideig rádiókapcsolatban voltak a géppel, majd ez megszakadt.

Tupelo rendőrsége közölte, hogy teljes készültségben vannak, és tekintetbe véve a repülőgép teljesítményét az elkötött repülő által fenyegetett térség jelentős. A hatóságok abban bíztak, hogy a gépet sikerül biztonságban landolásra késztetni, legkésőbb, amikor elfogy az üzemanyaga.

Currently we have a 29yr old who stole this plane & is threatening to crash it into something. Polices ,ambulances ,& fire trucks are everywhere. Everything is shutdown rn pic.twitter.com/AzebdIa3tP — City King (@CityKing_Gank_) September 3, 2022

Tudósítások szerint a kisrepülőgép folyamatosan Tupelo város környékének légterében körözött alig 300 méteres magasságban, részben lakónegyedek és részben ipari létesítmények, részben mezőgazdasági területek, részben egy nemzeti park fölött. A veszélyeztetett létesítmények között volt - az elsőként fenyegetett Walmart bevásárlóközpont mellett - egy Toyota autógyár is.

Here’s the flight tracking of the plane over Tupelo, MS whose pilot is threatening to crash into a Walmart. #planespotting #pilot #tupelo pic.twitter.com/AGe6Xcp1Ju — ? (@sweetjohn) September 3, 2022

A Twitteren azóta megjelent videós beszámolók szerint végül leszállt a pilóta egy mezőn. A repülőgéptolvaj indítékai nem világosak, kihallgatását megkezdték, egyes források szerint a helyi repülőtér alkalmazottja.

A hírcsatornákon megszólaló nemzetbiztonsági szakemberek úgy nyilatkoztak, hogy a szeptember 11. évfordulójának közeledtével ez az eset felhívja a figyelmet a repülőterek biztonsági szabályainak lehetséges hiányosságaira.

#Mississippi - Pilot that previously threatened to crash into stores in #Tupelo has landed the aircraft within a field in southeast of #Ashland, eyewitness footage shows [?WTVA 9 News] pic.twitter.com/RHerqJlzOD — CyclistAnons (@CyclistAnons) September 3, 2022

Nyitókép: Twitter/Burton Staggs