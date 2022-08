Iratlopással vádolják Donald Trumpot

Donald Trump 2021 januári távozásakor, legalább 700 oldalnyi, bizalmas információkat tartalmazó iratot is elvitt – írja a Telex, a The New York Times-ra hivatkozva.

A portál azt írja: a washingtoni Nemzeti Levéltár vezetője, Debra Steidel Wall szerint tavaly, hónapokon át leveleztek Donald Trump ügyvédjeivel, hogy visszaszerezzék a titkos papírokat. Végül 15 doboznyi minősített iratot meg is kaptak.

Pár hete aztán az FBI tartott házkutatást a volt elnök floridai házában. A nyomozók további, legalább húsz dobozra való, bizalmas iratot foglaltak le.

Az akták többsége szigorúan titkos minősítésű, és állítólag még az atomfegyverekkel kapcsolatos információkat is tartalmazhatnak. De a dossziékban vannak fényképek és bizalmas természetű feljegyzések a francia elnökről, Emmanuel Macronról is.

Ezek után eljárás indult Donald Trump ellen, hivatali dokumentumok eltulajdonítása miatt.

