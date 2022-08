Hatalmas tűzzel küzd Hawaii – videó

A tűz az amerikai hadsereg Pohakuloa kiképzőterületének nyugati részén, Waikoloa falu fölött, a Mauna Loa és a Mauna Kea vulkánok között lobbant fel. Több mint 39 négyzetkilométer égett le csütörtökig.

Az Egyesült Államok nyugati részén és a világ más területein a hawaiihoz hasonló óriás erdőtüzek a klímaváltozással összefüggő hőség és szárazság veszélyeire világítanak rá. Szakértők azonban azt mondják, a Csendes-óceán általában nedves, trópusi szigeteinek viszonylag kis tüzei is egyre gyakoribbak, és olyan környezeti károkat okoznak, melyek emberek milliói számára létfontosságú erőforrásokat érintenek.

Hawaii állam illetékesei szerint a tűz igazából hetekkel ezelőtt kezdődött, és addig izzott, amíg ezen a héten az erős szelek fel nem lobbantották a lángokat.

BREAKING: Firefighters working to contain large brush fire on Pohakuloa Training Area on the Big Island — it’s already burned 700+ acres #Hawaii @KITV4 pic.twitter.com/b3qwHVUlpJ — Tom George (@TheTomGeorge) August 11, 2022