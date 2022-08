Lenyűgöző felvételek az izlandi vulkánkitörésről - videók

A Reykjanes félszigeten, Reykjavíktól mintegy harminc kilométerre északnyugatra található vulkán jelenlegi kitörése sokkal erőteljesebb volt, mint a 2021-es. A láva eddig körülbelül 74 ezer négyzetméternyi területet borított be.

Csütörtök reggel 4,6-es erősségű földrengés rázta meg a félszigetet a földtani intézet szerint. A földmozgások száma jelentősen csökkent a vulkánkitörés kezdete, szerda délután óta. A közelben élők egyelőre nincsenek veszélyben. A terület gyéren lakott, de itt található az ország legnagyobb repülőtere, amely Izland légi forgalmának nagy részét bonyolítja.

Szakértők számoltak a kitöréssel, amelyet az elmúlt időszakban földrengések és föld alatti magmamozgások jeleztek előre.

Nem tudni, hogy meddig tart a vulkáni tevékenység, de tavaly hónapokig ömlött a láva ugyanebben a térségben.

A helyi hatóságok szerint a természeti látványosság legalább 1830 látogatót vonzott a Fagradalsfjall hegy közelébe szerdán. A polgári védelem aláhúzta: kisgyerekek nem tartózkodhatnak a kitörési zónában.

A tavalyi kitörés helyszínét több mint 435 ezer turista kereste fel. Védőfelszerelést visel a Fagradalsfjall tűzhányóból kiömlő lávát figyelő ember 2022. augusztus 3-án. A tűzhányó legutóbbi kitörése nyolc hónappal korábban fejeződött be. MTI/AP/Marco Di Marco A Fagradalsfjall tűzhányóból kiömlő lávát nézik emberek. MTI/AP/Marco Di Marco

Izlandon 32 tűzhányórendszer aktív, sokkal több, mint bárhol Európában. Az országban, amely az eurázsiai és az észak-amerikai tektonikus lemezt elválasztó törésvonalon fekszik, átlagosan ötévente fordul elő vulkánkitörés.

A tavalyi kitörés helyétől északra tört fel a magma

Harangi Szabolcs geológus-vulkanológus, az MTA levelező tagja az InfoRádiónak küldött elemzésében azt írta: a hasadékvulkáni kitörés augusztus 3-án, magyar idő szerint fél négykor kezdődött az izlandi Reykjanes-félszigeten. A kitörést néhány napos erős földrengéses tevékenység, majd a földrengések számának némi visszaesése előzte meg.

"A magma a tavalyi kitörési helyszíntől északra talált utat a felszínre, a Meradalahnjúkur oldala hasadt fel közel 500 méter hosszúságban és csapott fel lávafüggöny, lábánál pedig lávanyelvek indultak el. A láva a topográfia alapján északi irányba terjedhet. A kitörés erőssége, úgy tűnik, nagyobb, mint az egy évvel korábbi kitörés során. Ez összhangban van azzal az értékeléssel, miszerint nagyobb magmatömeg halmozódott fel az egy évvel ezelőtti állapothoz képest" - írta az egyetemi tanár, intézetigazgató, kutatócsoport-vezető. Izlandon, három vulkán esetében is készültséget rendeltek el Az Askja felszíne egy év alatt 35 centimétert emelkedett. Ennek egyetlen oka lehet, mégpedig a földköpenyből a vulkán alá nyomuló magma nyomóereje - írta összefoglalójában Harangi Szabolcs. "Egyelőre nem utal semmi jel a közelgő kitörésre, azonban tudni kell azt, hogy a vulkán képes nagy robbanásos vulkáni működésre. Utoljára 1961-ben tört ki, az 1875-ös nagy kitörésének vulkáni hamuanyagát szerte Észak-Európában, sőt újabban Romániában is megtalálták. Emelték a készültségi fokot a Vatnajökull jégsapkája alatt lévő Grimsvötn tűzhányó esetében is, mivel szokatlan földrengésrajt figyeltek meg kedd délután. A vulkán Izland egyik legaktívabb tűzhányója, utoljára 2011-ben tört ki, matematikailag már várható újabb kitörése (persze a vulkánok nem statisztikai mutatók alapján működnek).



A legnagyobb érdeklődés azonban egy harmadik területre irányult, a Reykjanes-félszigetre, ahol 2011-ben hat hónapon keresztül zajlott turisták tízezreit vonzó lávaöntő vulkáni működés. Nemrég, július 30-án, szombat délben váratlanul kezdődött egy erős földrengésraj, kedd estig már több mint tízezer földmozgást regisztráltak, azaz szinte folyamatosan reng a föld a térségben. A legerősebb földmozgás vasárnap délután történt, erőssége 5.4 magnitúdó volt, ami a tengerparti Grindavík településen megmozgatta a házakban lévő tárgyakat (Izland házai mind szigorú földrengésbiztos technológia szerint építik) és kisebb riadalmat keltett. E mellett 130 földrengés haladta meg a 3 magnitúdót, 17 a 4 magnitúdót, mindez jóval erősebb szeizmikus krízist jelent, mint ami a 2021-es vulkánkitörést megelőzte. A tavalyi vulkáni működést megelőző jelekhez hasonló képet mutatott a földfelszínmozgást érzékenyen jelző, úgynevezett InSAR térkép is, ami több mint 10 centiméteres oldalirányú elmozdulást jelzett." Mint a szakember elemzéséből kiderül, a Reykjanes-félszigeten zajló vulkánkitörések alapvetően lávaöntő események, azonban nem szabad lebecsülni a potenciális veszélyt. Ez az ország legnagyobb népsűrűségű területe, nem messze van a főváros, Reykjavík, a keflavíki reptér, valamint az egyik legnépszerűbb turisztikai látványosság, a Kék Lagúna.

