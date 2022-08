Az elmúlt évtizedben Ajmán az-Zavahiri vezette az al-Kaidát, de már két évtizede 25 millió dolláros vérdíjjal a fején élte életét. Az egykori egyiptomi orvos Oszama bin Laden idejében második embere volt az al-Kaidának, majd azt követően, hogy 2011-ben az amerikai erők Pakisztánban végeztek a terroristavezérrel, átvette helyét - írja a Sky News.

Bizonyos értelemben viszont sosem volt erre képes: nem volt meg benne az a képesség, mint egykor szövetségesében, aki nagyszerűen fel tudta tüzelni követőit. Vezetésével nem is tudott az al-Kaida olyan cselekményeket végrehajtani, mint Oszama bin Laden alatt. Ennek részben az is oka volt, hogy a terrorszervezet többi prominens tagjának bujkálva vagy menekülve kellett élnie. Közben pedig más, rivális terroristacsoportok is megjelentek, egyre több figyelmet követelve maguknak.

Huszonegy éven át keresték

Ennek ellenére a 71 éves Zavahiri a legkeresettebb iszlamista terrorista volt, aki azóta bujkált, hogy George Bush elnök meghirdette a terrorizmus elleni háborút. Kabulban, egy CIA vezette dróntámadás keretében végül ő sem kerülhette el végzetét, ami nem is csoda. Brit és amerikai kémek százai kutatták hollétét az elmúlt huszonegy évben, most pedig sikerre vitték az akciót ellene.

Joe Biden amerikai elnök arról számolt be, hogy az-Zavahiri azért költözött Kabul belvárosába,

hogy családjához közelebb élhessen.

Viszont ez egy meglepően kockázatos manőver volt részéről. Korábban ugyanis évtizedekig az afgán-pakisztáni határ mentén rejtőzködött. Vagy elunta már a bujkálást, vagy az bátorította fel, hogy az Egyesült Államok kivonult Afganisztánból. Mindenesetre a "terrornagyapó" előbújt rejtekhelyéről, az USA pedig lecsapott rá.

Orvosból lett körözött terrorista

Ajmán az-Zavahiri 1951-ben született az egyiptomi Kairóban. Apja gyógyszerészprofesszor volt, ő pedig az orvosi egyetemet választotta. Politikailag is aktív volt ugyanakkor, egyre inkább szembekerült az ország vezetésével, szélsőséges nézetei miatt. Végül megalapította a szélsőséges Dzsihád Csoportot. Közben pedig megnősült, és hat gyermeke született az évek során - egy fia és öt lánya.

Orvosként kezdett praktizálni, és egyre gyakrabban utazott az afgán-pakisztáni határ menekülttáboraiba is.

A szovjetek és afgán szövetségeseik ellen harcoló pakisztáni katonák sérüléseit gyógyította. Ebben az időszakban ismerte meg a szaúdi származású Oszama bin Ladent.

Anvar Szadat egyiptomi elnök, 1981-es meggyilkolását követően három évre börtönbe csukták, ahol állítása szerint kínozták is. Szabadon engedése után bin Laden személyi orvosa és egyben szövetségese is lett. Ezért is került a 25 milliós vérdíj a fejére. A Tanár és Orvos álnéven is ismert férfi a kilencvenes években beutazta a világot, hamis útlevelekkel gyűjtött pénzt a terrorszervezetnek, majd 1997-ben az afganisztáni Dzsalálábádban telepedett le.

Tíz éve bujkált, eddig sikerült

A szeptember 11-i merénylet kitervelése mellett azzal is vádolták, hogy biológiai és nukleáris fegyvereket igyekezett szerezni még az amerikaiak afganisztáni bevonulását megelőzően. Oszama bin Laden mellett gyakorta megjelent ő is a terrorszervezet videóiban, de

főnöke halálát követően meghúzta magát.

Oszama bin Laden 11 évvel ezelőtti halála után Zavahiri volt az al-Kaida vezetője - közölte az amerikai elnök. Joe Biden emlékeztett rá, hogy a most likvidált terrorista vezér koordinálta az al-Kaidát a világ minden táján és ő jelölte ki a merényletek célpontjait, illetve adott parancsot a terrortámadások elkövetésére.

"Most igazságot szolgáltattunk, ő sem terroristavezető többé" - mondta Joe Biden.

Nyitókép: .MTI/EPA/Auszaf