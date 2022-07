Szakértő: senkinek nem érdekes, hogy a Facebook kivonuljon Európából, ettől még...

Az ír adatvédelmi hatóság döntése szerint a Meta, vagyis a Facebook és az Instagram anyavállalata nem továbbíthatja a felhasználók adatait az Egyesült Államokba. Erről határozattervezetet is küldtek az európai adatvédelmi szabályozó hatóságoknak, azoknak pedig egy hónapjuk van arra, hogy véleményezzék.

Az ügy még 2020-ban kezdődött, az Európai Bíróság akkor semmisítette meg az EU és az Egyesült Államok közötti adatáramlásról szóló egyezményt. Ugyanis attól tartottak, hogy annak révén megfigyelhetik a felhasználókat. Mivel a Facebook anyacégének európai regionális központja Írországban működik, a helyi adatvédelmi hatóság is eljárást indított a vállalat ellen az adatkezelési szabályok megszegése miatt.

Koi Tamás, a HWSW informatikai hírmagazin szakújságírója szerint

egyelőre nem tudni, hogy az Ír Adatvédelmi Hatóság miként döntött,

mert a határozatot nem hozták nyilvánosságra. Vagyis nem tudni, hogy jogellenesnek találták-e azt az adatkezelési gyakorlatot, amit eddig a Facebook folytatott.

Így még az is elképzelhető, hogy az ír hatóság döntése nyomán a Meta kivonulna Európából, és így leállna a Facebook, az Instagram és a Whatsapp is. Erre többször is figyelmeztetett a cég. Koi Tamás szerint ugyanakkor erre kevés az esély, hiszen a tagállamok adatvédelmi hatóságai még dönthetnek másként a határozattervezetről. Ráadásul a kedvezőtlen döntést a Facebook anyacége jogi úton is megtámadhatja.

Az sem kizárt, hogy az egész ügy okafogyottá a válik a következő hónapokban. A szakújságíró emlékeztetett rá: az Egyesült Államok és az Európai Unió márciusban bejelentette, hogy letették az új, transzatlanti adatcsere egyezmény alapjait. Tehát könnyen lehet, hogy mire ez az egész jogi eljárás a végéhez ér, már lesz egy új adatcsere egyezmény.

Koi Tamás szerint valójában Írországnak sem érdeke a Facebook kivonulása, a cég ugyanis befizetett adójával komoly összegekkel járul hozzá az ír költségvetéshez.

Nyitókép: Andrej Cukic