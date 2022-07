Már az áramhiányra és új rekord kihívásra készülnek az Egyesült Államok szolgáltatói

A fogyasztói energiafelhasználás várhatóan minden idők csúcsát éri el ezen a nyáron, ami megterhelheti az elektromos hálózatokat egy olyan időszakban, amikor a szövetségi hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy az időjárás áramellátási problémákat okozhat.

A közműszolgáltatók az áramkimaradások idején használt berendezésekkel kapcsolatos hiányok mellett azért is nehéz időszak előtt állnak, mert az energiatermelők rekordmennyiségű gázt égetnek el, miután az elmúlt években több tucat szénerőművet leállítottak, a szélsőséges szárazság pedig számos nyugati államban csökkenti a vízenergia-készleteket.

"Az egyre gyakoribbá váló hidegbetörések, hőhullámok, aszályok és nagy viharok továbbra is kihívást jelentenek országunk elektromos infrastruktúrájának azon képességére, hogy megbízható, megfizethető energiát szolgáltasson a fogyasztóknak" - mondta Richard Glick, az amerikai Szövetségi Energiaszabályozó Bizottság elnöke a hónap elején, írja a Reuters.

Kimaradásokra készülnek

Az energiaellátás megbízhatóságáért felelős szövetségi ügynökségek arra figyelmeztettek, hogy az ország nyugati felében idén kimaradások lehetségesek a szolgáltatásban, mivel a fogyasztók a hőség elől menekülve bekapcsolják a légkondicionálókat.

Néhány közműszolgáltató máris problémákat tapasztalt a hőség miatt.

A texasi hálózat üzemeltetője kénytelen volt arra kérni a fogyasztókat, hogy takarékoskodjanak az energiával, miután május közepén egy korai hőhullám során több erőmű váratlanul leállt.

Június közepén az ohiói American Electric Power Co a hőhullám idején gördülő áramszüneteket rendelt el, miután egy vihar megrongálta a vezetékeket és több mint 200 ezer otthon és vállalkozás áramellátását szüntette meg. Az Egyesült Államok középnyugati részén a legnagyobb a kockázat, mivel a kereslet növekszik, miközben a nukleáris és szénenergia-kínálat csökkent.

A szénerőművek leállása késik

Az ellátási lánc problémái már eddig is késleltették a megújuló energiával kapcsolatos projektek építését országszerte. Ezek a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos késedelmek, valamint a Középnyugaton tapasztalható energiahiány arra késztette a Wisconsin-i WEC Energy Group Inc. és az indianai NiSource Inc. vállalatokat, hogy az elmúlt hónapokban elhalasszák a szénerőművek tervezett leállítását.

A közüzemi szolgáltatók tartalékolják alkatrész- és eszközkészleteiket, miközben a súlyos viharokra készülnek:

igyekeznek kreatívak lenni.

Hiánycikknek számítanak a transzformátorok is, egyes közműszolgáltatóknak több mint egyéves várakozási idővel kell szembenézniük a transzformátoralkatrészekre.

A kánikula bajt okoz

A nyár még csak most kezdődik, de a Refinitiv adatszolgáltató szerint az Egyesült Államok időjárása idén eddig már 21 százalékkal melegebb volt a 30 éves normánál. Ha 38 fok fölé emelkedik a hőmérséklet, a transzformátorok tönkremehetnek, a pótlásra pedig nem lesz megfelelő energiakészlet.

Nyitókép: Pixabay