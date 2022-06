Megadták a tagjelölti státuszt Ukrajnának és Moldovának az uniós vezetők

Az Európai Unió tagországainak vezetői megállapodtak Ukrajna és Moldova tagjelölt státuszának megadásáról – jelentette be Charles Michel, az uniós tagállamok vezetőit tömörítő Európai Tanács elnöke Twitter-üzenetében.

Charles Michel, a tagállami vezetők csütörtökön kezdődött, kétnaposra tervezett csúcstalálkozón elért megállapodását "történelmi pillanatnak" nevezte, és azt írta: a "mai nap döntő lépést jelent" Ukrajna és Moldova Európai Unió felé vezető útján.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke üzenetében azt írta: a döntés "mindannyiunkat megerősít". Erősíti az Európai Uniót, de különösen Ukrajnát, Moldovát és Georgiát Oroszországgal szemben – tette hozzá.

Agreement. #EUCO has just decided EU candidate status to Ukraine and Moldova.



A historic moment.



Today marks a crucial step on your path towards the EU.



Congratulations @ZelenskyyUa and @sandumaiamd and the people of Ukraine ?? and ??



