MSZP-s dicséret érkezett Orbán Viktor bejelentésére

Az MSZP EP-képviselője posztjában emlékeztetett: helyeselte, sőt ő maga is kezdeményezte korábban, hogy az eredeti szankciós csomagot Magyarország ne fogadja el, az ugyanis ellentétes a magyar érdekekkel. Ujhelyi István hozzátette, ugyanakkor azt is szorgalmazta, hogy mielőbb legyen megállapodás, erre pedig a szocialista politikus szerint végül csak azért került sor, mert a magyar kormányfővel szemben a többi tagállam vezetése kész volt valós kompromisszumokat kötni.

„Nagy a feladat, mert Magyarország most óriási lehetőséget is kapott, itt a lehetőség az örök rezsicsökkentésre és a mindenkori energiafüggőség megszakítására. Ezt akkor is meg kellett volna már tenni, ha nem lenne háború, a mostani helyzet és az Európai Unió viszont most ezt kikényszeríti a magyar kormánytól is” – fogalmazott Ujhelyi István.

A szocialista politikus szerint egyszerre „lehetőség és felelősség” is az Európai Unió történetének legnagyobb, mintegy 200 milliárd eurót mozgósító programjának részeként megteremteni az energiafüggetlenségüket a megújuló, illetve fenntartható forrásokra való érdemi átállással. Úgy véli, egy minden háztartásra és közintézményre kiterjedő, önrész nélküli, átfogó korszerűsítési programmal 50-60 százalékkal lehetne csökkenteni az épületek energiafelhasználását.

„Ki fogjuk követelni, számon fogjuk kérni ezt a kormányon, amelynek felelőssége végre is hajtani a mostani lehetőséggel járó, általunk szorgalmazott ’örök rezsicsökkentés’ programját” – zárta gondolatát Ujhelyi István.

