Joe Biden aláírt egy Ukrajnának kedvező fontos törvényt

Biden megerősítette, hogy az Egyesült Államok továbbra is támogatja az ukránokat, akik „az országukért és demokráciájukért harcolnak Putyin kegyetlen háborújával szemben”. Az elnök úgy fogalmazott: „az ukránok minden nap az életükért küzdenek. A harc nem olcsó, de az agressziónak való engedelmeskedés még költségesebb”.

A szakértők szerint a jogszabály a második világháborús úgynevezett „kölcsönbérleti” program újraindítását jelenti, amely akkor hozzájárult a náci Németország legyőzéséhez. A hétfőn aláírt törvény lehetővé teszi az Egyesült Államok számára, hogy katonai felszerelést kölcsönözzön vagy lízingeljen Ukrajnának, illetve más kelet-európai szövetséges országoknak. Az egyesek által szimbolikusnak tartott törvényjavaslatot a múlt hónapban kétpárti támogatással fogadta el az amerikai törvényhozás.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Twitter-bejegyzésében üdvözölte a törvényjavaslat aláírását. „A kölcsönbérleti törvény mai aláírása történelmi lépés. Meggyőződésem, hogy együtt újra győzni fogunk. És meg fogjuk védeni a demokráciát Ukrajnában és Európában, mint 77 évvel ezelőtt” – fogalmazott Zelenszkij.

Grateful to @POTUS and ?? people for supporting ?? in the fight for our freedom and future. Today's signing of the law on Lend-Lease is a historic step. I am convinced that we will win together again. And we will defend democracy in Ukraine. And in Europe. Like 77 years ago. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 9, 2022