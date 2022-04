Drónvideó egy újabb, teljesen elpusztított ukrán településről

Nem sok maradt Novotoskivszkéből, egy kis faluból, amely körülbelül 26 kilométerre délkeletre fekszik Szeverodonyecktől – derül ki az oroszok által támogatott szeparatista kormány, a Luhanszki Népköztársaság által hétfőn közzétett új drónvideóból. A CNN geolokációs vizsgálata hitelesnek találta a felvételt.

A sűrűn lakott, de kicsike település a képek szerint gyakorlatilag teljesen elpusztult a háborúban. Az oroszok által támogatott szeparatisták azt állítják, hogy az ukránok robbantották fel, amikor visszavonultak állásaikból a faluban. A luhanszki "népi milícia" egységei még április 4-én vették blokád alá vették Novotoskivszkét, több másik településsel együtt.

Day 61. Today the rascists occupied the village of Novotoshkivka (Luhansk oblast, Eastern Ukraine). Just look at it: they first destroyed it completely, and then captured. Beasts calling themselves ‘liberators’ pic.twitter.com/Nm2ZJtp6Vo — Alex Dayrabekov ?? (@Dayrabekov) April 25, 2022