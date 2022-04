EU-s csúcsvezetővel tárgyalt Vlagyimir Putyin

Charles Michel, az Európai Tanács elnöke telefonon beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, és humanitárius folyosó létrehozását sürgette Mariupolban az ortodox húsvét előtt - közölte a belga politikus a Twitteren.

Michel tudatta: megismételte Putyinnak az unió álláspontját, miszerint az EU támogatja Ukrajnát és szuverenitását, valamint elítéli és szankciókkal bünteti az orosz agressziót.

- szögezte le az Európai Tanács elnöke.

"Azonnali humanitárius hozzáférést és a biztonságos kijutást sürgetünk Mariupolból és más ostromlott városokból az ortodox húsvét alkalmából" - fogalmazott.

Az Európai Tanács elnöke szerdán Kijevbe látogatott, ahol találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Látogatása során kijelentette: az Európai Unió minden tőle telhetőt megtesz, hogy Ukrajna megnyerje az Oroszország által indított háborút. Vlagyimir Putyinnak nem fog sikerülni megosztani az európaiakat - húzta alá. Michel a legfontosabb célnak nevezte annak az elérését, hogy az uniós szankciók "fájdalmasak legyenek" Putyin rendszere számára, és megígérte, rövidesen az orosz kőolaj- és földgázexportot veszik célba, ahogy Zelenszkij kérte.

Firmly reiterated the EU’s position: support for #Ukraine and her sovereignty, condemnation and sanctions for Russia’s aggression.



Our unity, principles and values are inviolable. pic.twitter.com/GxzylOpuwN — Charles Michel (@CharlesMichel) April 22, 2022