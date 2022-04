ENSZ: Oroszország lábbal tiporja a nemzetközi humanitárius jogot

"Az elmúlt nyolc hétben a nemzetközi humanitárius jogot nem csak figyelmen kívül hagyták, de lábbal tiporták" - írta közleményében Michelle Bachelet, az ENSZ emberi jogi főbiztosa.

Bachelet aláhúzta: a kelet-ukrajnai Kramatorszk vasútállomása elleni orosz rakétatámadás mutatja, hogy a konfliktusban nem tesznek különbséget civil és katonai célpontok között. Az április 8-án végrehajtott csapásban 60 civil meghalt és 111 megsebesült.

"Az orosz fegyveres erők válogatás nélkül lőttek és bombáztak lakott területeket, civileket gyilkoltak meg, illetve kórházakat, iskolákat és más polgári létesítményeket romboltak le, valamint olyan dolgokat követtek el, amelyek háborús bűncselekménynek minősülhetnek" - mondta el Ravina Shamdasani, a főbiztosság szóvivője pénteki genfi sajtótájékoztatóján.

Az ENSZ ötven civil meggyilkolását, illetve kivégzését dokumentálta április 9-i bucsai missziója során - tájékoztatott a szóvivő.

Megjegyezte: bár a bíróság feladata, hogy eldöntse, elkövettek-e háborús bűncselekményeket az orosz csapatok Ukrajnában, egyre több jel utal arra, hogy így történt. Civilek fogva tartásáról és kínzásáról, valamint emberrablásokról, kivégzésekről és nemi erőszakról érkeztek beszámolók az ENSZ-hez.

Elmondta: bár az ország keleti részén az ukrán biztonsági erők is válogatás nélkül használják a fegyvereket sok esetben civil célpontok ellen, a főbiztosság tudomására jutott áldozatok 92,3 százaléka az orosz erők támadásaihoz köthető.

"Ukrajnában már most is vérfürdő van" - emelte ki Shamdasani. "Aggódva figyeljük, hogy mi következik. A háborúnak is megvannak a maga szabályai, és azokat be kell tartani" - figyelmeztetett.

