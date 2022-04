Vlagyimir Putyin: Mariupol "felszabadítása" sikeres volt - videó

Azután, hogy Szergej Sojgu védelmi miniszter arról beszélt, hogy a mariupoli Azovsztal gyár birtokbavételéhez még három-négy napra lesz szükség. Miután azonban találkozott Vlagyimir Putyinnal, kiderült, az ostrom nem folytatódik.

Az orosz elnök ugyanis elrendelte az acélmű tervezett ostromának leállítását csütörtökön Vlagyimir Putyin orosz elnök. Putyin egyúttal parancsot adott az üzemben bekerített ukrán erők blokkolására.

"Katonáink és tisztjeink életének és egészségének megőrzésére kell gondolnunk. Nem kell bemászni ezekbe a katakombákba, és a föld alatt kúszni ezeken az ipari létesítményeken keresztül. Zárják le ezt az ipari övezetet, hogy egy légy sem juthasson át" - utasította az elnök Szergej Sojgu védelmi minisztert tévékamerák előtt. Az elnök azt hangoztatta, hogy a létesítményt megostromolni "nem célszerű".

Az Azovsztal megostromlásának lemondása mellett Putyin utasítást adott rá, hogy

szavatolva számukra az életben maradást és a fogságban a vonatkozó konvenció szerinti emberséges bánásmódot. Putyin gratulált Sojgunak Mariupol "felszabadításához", és elrendelte a harcokban érdemeket szerzett katonák kitüntetését.

To all those who mocked Putin’s “long tables”: Russia’s Dear Leader has heard your cruel words and now invites you to watch him go tip-to-tip with his good camping buddy, Sergey Shoigu. https://t.co/W6pIPjOn8K — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) April 21, 2022

Putin says he doesn’t want the factory stormed. It will be inexpedient to get bogged down inside. Lock it down so that not even a fly can escape, he tells Shoigu. pic.twitter.com/fACOrS9JJE — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) April 21, 2022