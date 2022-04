Boris Johnson egyszer csak betoppant Kijevbe

A kijevi brit nagykövetség Twitter-oldalán egyszer csak megjelent egy "Meglepetés ;) " feliratú kép, rajta Boris Johnson brit miniszterelnökkel és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

Előzetesen semmit sem lehetett tudni erről a látogatásról. A képet a privátbankár.hu szúrta ki.

Surprise ? pic.twitter.com/AWa5RjYosD — Embassy of Ukraine to the UK (@UkrEmbLondon) April 9, 2022