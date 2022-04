Sanghajt éhezésre ítéli a karanténszigor

Csütörtökön közel 20 ezer esetet jelentettek a városban, ami rekord közeli nagyságú szám: a városvezetés elismeri, hogy vannak nehézségek Sanghajban, de azt állítják, igyekeznek javítani a helyzeten - írja a BBC.

A város lakosságának elégedetlenségét ugyanakkor több intézkedés is szítja - a fertőzött gyermekeket elválasztották szüleiktől, majd később annyit enyhítettek a szigoron, hogy a szülő is elkísérhette gyermekét az izolációs központban abban az esetben, ha ő maga is pozitív. A negatívat tesztelő szülők továbbra is el kell, hogy váljanak gyermekeiktől.

A teljes várost lezárták

Szerdán újabb tömeges tesztelést kezdtek a nagyvárosban, mely annak minden lakóját érinti azzal a céllal, hogy sikerüljön izolálni a friss eseteket. A fertőzött sanghajiak akkor sem maradhatnak otthonukban ha tünetmentesek vagy enyhe tünetek érzékelnek.

A fertőzötteknek kötelező izolációs központokba mennie, ezek a létesítmények azonban már most túlzsúfoltak és rossz körülményeket biztosítanak az ott tartózkodnak.

Az omikron hajtotta jelenlegi hullám kezdetén csak a város kisebb részeit zárták le, majd a terjedés hatására kettéosztották Sanghajt: a két városrészben különböző szabályok voltak életben. Hétfőn aztán a teljese 25 milliós várost lezárták. Az emberek csak rendelés útján juthatnak élelemhez és vízhez, tojást, húst és zöldséget a kormány szervezete szállítmányokból kaphatnak.

A készlettel nincsen gond

A lezárások azonban komoly hatást gyakoroltak a házhoz szállításokra is, sok futár a lezárt területen él, így nem tud dolgozni. A város egyes területein élők arról írnak a közösségi médiában, hogy egyáltalán nem tudnak ételhez jutni. A város egy lakosa arról írt a Weibón, hogy most először kell megtapasztalnia, mi az éhezés, egy másik pedig a város vezetésének hivatalos videója alatt kommentelte kérését azzal kapcsolatosan, hogy oldják meg az ellátási problémákat.

A sanghajiak aggódnak az árak miatt és azért is, mert az új technológiákban kevésbé jártasak nehezen tudnak élelemhez jutni. A város vezetése elismerte, hogy gondok vannak: ők azt állítják, megfelelő készletük van rizsből, tésztából, gabonából, olajból és húsból is,

csak a szállítás logisztikája nehézkes.

A város alpolgármestere kilátásba helyezte, hogy esetleg megnyitnak egyes nagykereskedéseket, illetve hogy több futárt engednek dolgozni a lezárt területeken dolgozók közül.

A zéró Covid utolsó bástyája

Kína az utolsók közt küzd a zéró Covid protokoll fenntartásáért: a korábbi lezárások sikeresek voltak, de Sanghaj az ország legnagyobb városa, és a fertőzés is gyorsabban terjed, mint bármikor korábban. A város lezárásának gazdasági következményei is lehetnek.

