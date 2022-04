Négynapos munkahét: a világ legnagyobb tesztje jön Angliában

Egy londoni sörfőző vállalatnál, fish and chips shopban és orvosi eszközökkel foglalkozó manchesteri cégnél is tesztelik a 4 napos munkahét hatásait abban a nagy-britanniai kísérletben, ami júniusban indul, és várhatóan decemberig tart majd – írja a The Guardian cikke alapján a hrportal.hu.

Várhatóan 60 cég több mint 3 ezer munkavállalója vesz részt abban a júniustól az év végéig tartó tesztidőszakban, amely alatt a 4 naposra rövidített munkahét hatásait vizsgálják. Ez a világ eddigi legnagyobb ilyen irányú kutatása.

A rövidített munkahét célja, hogy

az alkalmazottaknak kevesebbet kelljen dolgozni ugyanannyi fizetésért, miközben a munkavégzés hatékonyságát növelni tudják.

Az erre vonatkozó pilot programot az Oxfordi, illetve a Cambridge-i Egyetem akadémikusai, az amerikai Boston College dolgozták ki a 4 Day Week Global és az Autonomy nevű agytröszttel közösen.

A lap emlékeztet, hogy Izlandon már zajlott egyébként hasonló próba: 2500 ember bevonásával és a reykjavíki önkormányzat, valamint a kormány közreműködésével vizsgálták a rövidítés lehetőségeit és hatásait. Az eredmények a kezdeményezés elsöprő sikerét mutatták.

Az izlandi példa jótékony hatásai:

nőtt a dolgozók produktivitása,

csökkent a stressz és a kiégés veszélye,

javult az egészségi állapotuk és a munka-magánélet egyensúlya is.

Nyitókép: Pixabay