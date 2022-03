Ukrajna óvatosan fogadta az orosz ígéreteket

Ukrajnában kétkedéssel fogadták, hogy az orosz erők azt ígérték, csökkentik a katonai tevékenységet Kijev és Csernyihiv térségében.

Csernyihiv polgármester, Vlagyiszlav Atrosenko arról beszélt, hogy jó hír a csapatok kivonása a térségből, ha valóban lehet ennek hinni. "Egy dolog, amit az oroszok mondanak, és egy másik, ami valóban történik. Csak az idő mondja meg, hogy mennyire lehet hinni ezeknek a szavaknak. Nagyon óvatosan kezeljük a kijelentéseket" – jelentette ki.

Vjacseszlav Hausz, a csernyihivi régió kormányzója egyelőre nem látott változást az orosz műveletekben.

"Hiszünk nekik? Természetesen nem."

Azt mondta, hogy Nizsin városa ellen folytatódott a támadás, voltak légicsapások is, és éjszaka Csernyihivet is folyamatosan lőtték.

Az ukrán haderő nem csökkenti védelmi erőfeszítéseit – idézi Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedd éjjeli videoüzenetét az MTI. Pozitívnak minősítette a két fél között Isztambulban folyó tárgyalásokról érkező jelzéseket, de kijelentette, hogy "ezek nem feledtetik a robbanásokat és az orosz aknákat". Egyúttal óvatosságra intett azokkal az orosz közlésekkel kapcsolatban, hogy Moszkva jelentősen visszafogja katonai műveleteit több körzetben. Mint mondta, Ukrajna nem csökkenti védelmi erőfeszítéseit, és csak tényleges orosz feszültségenyhítő lépések esetén javulhat a bizalom a két fél között.

"Az orosz hadsereg még mindig nagyon komoly erővel rendelkezik ahhoz, hogy folytassa a támadásokat országunkban"

– fogalmazott.

Mikola Povoroznik, Vitalij Klicsko kijevi polgármester első helyettese a televízióban azt közölte, a fővárosban viszonylag csendesen telt az éjszaka, bár a környékről ágyúzást lehetett hallani. A BBC tudósítója is robbanások hangjáról számolt be.

Az ukrán hadsereg közben azt állította, hogy Oroszország továbbra is csapatokat telepít Ukrajnába, és illegális cselekményeket követnek el a helyi lakosok ellen Zaporizzsjában és Herszonban.

Az orosz nyilatkozattal kapcsolatban a szavak helyett a tettek fontosságát hangoztatták nyugati vezetők is, köztük Joe Biden amerikai elnök és Boris Johnson brit miniszterelnök kedd esti telefonbeszélgetésüket követően. Dominic Raab brit kormányfő-helyettes is kétkedésének adott hangot. "Nyilvánvalóan némileg szkeptikusok vagyunk, hogy inkább csak átcsoportosítanak, hogy aztán újra támadjanak, mint hogy komolyan részt vegyenek a diplomáciában vagy hasonlóban. Természetesen a diplomácia ajtaja mindig nyitva marad. De nem hiszem, hogy megbízhatunk abban, ami Putyin hadigépezetének szájából elhangzik." Támadások Luhanszkban Az orosz erők nehéztüzérséggel lőtték a kelet-ukrajnai Luhanszk megyében található Liszicsanszk várost szerda reggel, a támadás lakónegyedet ért – közölte a megyei közigazgatási hivatal vezetője. Szerhij Hajdaj arról tájékoztatott, hogy több panelházban kiterjedt károk keletkeztek, a mentési munkálatok jelenleg is tartanak. Ukrán médiaforrások áldozatokról is hírt adtak, de pontos számukat még nem tudni.

A brit védelmi minisztérium közlése szerint az orosz egységek komoly veszteségeket szenvedtek, és visszatértek Oroszországba és Fehéroroszországba átszervezésre és utánpótlásért.

Nyitókép: MTI/AP