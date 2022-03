Újabb hírek a több bőröndnyi valutával Magyarországra szökő nő ügyéről

Mint arról az Infostart is beszámolt, egy nő hatalmas mennyiségű, több bőröndnyi készpénzzel próbálta meg elhagyni Ukrajnát, a magyar határon át. A hírhez fotók is tartoztak, amelyek végigszáguldottak a magyar és az ukrán sajtón is. A felvételen 28,8 millió dollár és 1,3 millió euró látható gondosan becsomagolva és kötegelve. Az Állami Nyomozó Iroda (DBR) büntetőeljárást folytat az ügyben – közölte az Ukrajinszka Pravda alapján a kiszo.net.

A nyomozás eddigi adatai szerint a tetemes vagyont Anasztaszija Kovicka, Arszen Avakov volt ukrán belügyminiszter üzlettársának, Ihor Kovickij egykori parlamenti képviselőnek felesége igyekezett átvinni a határon az ukrajnai vámszabályok megkerülésével.

A nyomozás eddigi adatai szerint a nő március 14-én egy Opel Vivaro kisbusszal jelentkezett kilépésre a tiszaújlaki határátkelőn. Az autó vezetője és egyik utasa magyar állampolgár volt, míg ugyancsak utasként volt jelen Anasztaszija Kotvicka édesanyja, Halina Kucser. Az ukrán államhatár átlépésekor a nevezett személyek pénzt nem vallottak be, az ukrán vámosok pedig nem ellenőrizték a járműben szállított poggyászokat. Később kiderült, hogy Kotvicka a tiszabecsi határállomáson 28,8 millió dollárt és 1,3 millió eurót jelentett be vámnyilatkozatában - írta a kárpátaljai portál.

Ukrainian media report that the wife of former MP Kotvytskyy tried to take $28 million and 1.3 million euros out of #Ukraine via #Zakarpattya.



The money was found by the #Hungarian border guards and forced to declare it. pic.twitter.com/ZCjDlIxdwB — NEXTA (@nexta_tv) March 20, 2022