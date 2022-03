Soros György: Oroszország elveszítheti a háborút, de el is pusztulhat a civilizációnk

Ukrajna orosz lerohanása a harmadik világháború kezdete volt, ami elpusztíthatja a civilizációnkat – idézi az Index Soros Györgyöt, aki a saját alapítványa által is finanszírozott Project Syndicate oldalon publikálta véleményét az orosz–ukrán háborúról.

A 91 éves üzletember úgy véli, hogy Putyin a hetvenhez közeledve szeretne nyomot hagyni az orosz történelemben, de téves az elképzelése Oroszországnak a világban betöltött szerepéről, és úgy gondolja, hogy az orosz embereknek egy cárra van szükségük, akit vakon követhetnek. Ez az elképzelés egy demokratikus társadalom ellentéte, és eltorzítja az orosz „lelket”, ami a szentimentalitásig érzelmes – fejtette ki Soros.

Arról is írt, hogy Putyin elveszítette a valóságérzékelését, és rosszul mérte fel az ukrán helyzetet, mert azt gondolta, hogy az ukrajnai orosz kisebbség üdvözli majd az orosz katonákat, de azok épen úgy viselkedtek, mint az ukrán lakosság. Ahelyett, hogy magát hibáztatná, Putyin, úgy tűnik, szó szerint megőrült – vélekedett az üzletember, aki úgy látja, az orosz elnök minden gátlás nélkül cselekszik, és meg akarja büntetni Ukrajnát azért, mert ellenálltak neki.

Soros György azt is kifejtette, hogy Putyin a teljes orosz hadsereget bevetve a háborúzás szabályait figyelmen kívül hagyja. Az üzletember úgy véli, Oroszország elveszítheti a háborút, mert az Egyesült Államok és az Európai Unió is fegyvereket küld az ukránoknak, és olyan MiG vadászgépeket is próbálnak szerezni, amiket az ukrán pilóták tudnának vezetni.

Bármi lesz is a háború kimenetele, Putyin már így is csodát tett az európai egység kialakítása terén – vélekedett Soros György, aki azzal zárta sorait, hogy csak reménykedni lehet abban, hogy Putyint és Hszi Csin-pinget eltávolítják a hatalomból, mielőtt elpusztítják a civilizációnkat.

