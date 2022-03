Hivatalos: katonai drón zuhant le Zágrábban, a magyar légteret is átszelte

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, csütörtök éjjel 11 körül kezdtek csörögni a telefonok a zágrábi rendőrkapitányságon, miután a Jarun tó környékén élők jelentették, hogy nagy robbanás rázta meg a környéket. Beszámolóik szerint a robbanás előtt egy tárgyat láttak lezuhanni a levegőből.

A kiérkező rendőrök a tó körüli zöldterületen három méter átmérőjű kráterre bukkantak, később pedig két ejtőernyőt, valamint egy repülő vagy drón, a The Drive szerint egy, az ukrajnai háborúban is bevetett Tu-141 Sztrizs felderítődrón roncsait találták.

A Telex azt írja, hogy a horvát kormány péntek délelőtt megerősítette, hogy katonai felderítő drón maradványait találták meg, a gép keleti irányból érkezhetett, és Magyarország légterén is keresztül repülhetett. Andrej Plenković horvát miniszterelnök a zágrábi kormányzat tájékoztatása szerint már beszélt Orbán Viktorral és Mario Nobilo NATO-nagykövettel is. Vizsgálat indult az ügyben. Horvátország, Zágráb. A pilóta nélküli légi jármű becsapódási helyszíne. Forrás: Majic/Anadolu Agency via Getty Images

Zoran Milanović horvát elnök péntek délelőtt videóban jelentkezett be, elmondta:

Horvátországban kevesebb mint hét percig repült, és Jarun térségében zuhant le, szerencsére személyi sérülés nélkül.”

Megerősítette azt az értesülést is, miszerint a pilóta nélküli katonai gép Ukrajna felől érkezhetett a térségbe. A gép 700 km/órás sebességgel, 1300 méteres magasságban repülhetett át Magyarország felett. A nagy méretű drón legalább 350 mérföldet (560 kilométert) repült úgy, hogy a nyugati katonai szövetséghez tartozó horvátországi és magyarországi légvédelem látszólag nem észlelte.

A Tu-141 Sztrizs felderítődrón – hírek szerint – egyedül az ukrán haderő használja.

Video of the crash site of an unknown object in #Zagreb.



The mayor of the #Croatian capital said there is no indication that it was an intentional act.



The circumstances are being investigated. pic.twitter.com/VpMCDdRDR4 — NEXTA (@nexta_tv) March 11, 2022