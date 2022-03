Volodimir Zelenszkij: még mindig lehet diadalmaskodni a gonosz felett

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap többször is tájékoztatott az országában zajló háború legfrissebb eseményeiről.

Bejelentette, hogy az orosz erők elpusztították Vinnicja polgári repülőterét. Ez Kijevtől 250 kilométerre délnyugatra található.

Az elnök szerint nyolc rakétát lőttek ki a békés városra, amely sosem fenyegette Oroszországot semmilyen módon. A támadást brutálisnak és cinikusnak nevezte. A városban 370 ezren élnek.

Megismételte, hogy berepülési tilalmi övezet bevezetését kéri a nyugati hatalmaktól.

"Emberek vagyunk, és az önök humanitárius kötelessége, hogy megvédjenek minket, megvédjék a civileket, és képesek erre.

Ha nem teszik meg meg, ha legalább nem adnak nekünk repülőket, hogy megvédhessük magunkat, akkor egy következtetés marad: azt is akarják, hogy nagyon lassan öljenek meg minket. Ez a világ politikusainak, a nyugati vezetőknek is a felelőssége mától mindig” – mondta Zelenszkij.

A NATO eddig ezt a kérést elutasította azok miatt az aggodalmak miatt, hogy egy ilyen lépés bevonná a Nyugatot a háborúba. Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban arról beszélt, a konfliktusba való beavatkozásnak tekintené a berepülés tilalmi zóna létrehozását.

Az ukrán elnök arról is beszélt, hogy az oroszok most Odessza bombázására készülnek. A város korábban nagylelkűen és kedvesen fogadta az orosz embereket, most viszont tüzérséggel és bombákkal érkeznek. „Ez háborús bűn lesz. Ez történelmi bűn lesz” – hangsúlyozta.

Orosz nyelven arra kérte az orosz népet, hogy

válasszon „élet és rabszolgaság között”.

"Oroszország népe, itt az idő, amikor még mindig lehet diadalmaskodni a gonosz felett" – jelentette ki, hangsúlyozva, az ukránok békére vágynak.

Nyitókép: Instagram/zelenskiy_official