Álló vastaps fogadta Volodimir Zelenszkijt az Európai Parlamentben – videó

"Meggyőződésem, hogy megnyílhat az európai út Ukrajna előtt" – fogalmazott Volodimir Zelenszkij, aki videohíváson keresztül kapcsolódott az EP-vitához.

Az ukrán elnök felszólalásában hangsúlyozta, Ukrajna azt szeretné hallani, hogy valóban van európai perspektíva az ukránok számára. Ukrajna megmutatja, hogy Európához tartozik. Ukrajna tagságával az Európai Unió erősebbé válik. Az unió azonban Ukrajna nélkül magányos és szegényebb lesz – tette hozzá Zelenszkij.

Felállva ünnepelték az ukrán nagykövetet, képviselők az ukrán zászlóval díszített pólókban jelentek meg – írja beszámolójában a Telex. (BBC, Guardian)

