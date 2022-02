Behatoltak az orosz csapatok Harkivba – videók a harcokról

Az orosz csapatok behatoltak Harkivba, Ukrajna második legnagyobb népességű városába vasárnap reggel – közölték helybeli források.

Anton Herascsenko, az ukrán belügyminiszter tanácsadója a Telegram közösségi oldalon azt írta, hogy orosz csapatszállító járműveket láttak a város utcáin megjelenni. A Herascsenko és az ukrán különleges tájékoztatási szolgálat által közzétett felvételeken az volt látható, hogy több könnyű katonai jármű halad Harkiv egyik utcáján.

Published just now. Kharkiv. Russian enter city. All of a sudden they stop and start shooting and shelling at a house nearby. They look like nazis from old Soviet movies - and act like them. #Ukraine #UkraineWar pic.twitter.com/69tsmmDe8k — Reza Rahimi ??? (@rezarvhimi) February 27, 2022