Orosz–ukrán válság: nem a háború, hanem a hadkötelezettség elől menekülnének a legtöbben

Bár az Ukrajnán belüli jelzések is leginkább arra irányulnak, hogy az orosz fél nem készül támadásra – a napokban maga Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is megkérdőjelezte ennek lehetőségét újságírók előtt –, ha ez mégis bekövetkezne, Seremet Sándor történész véleménye szerint az lokális konfliktus lesz Kelet-Ukrajnában, a Donbasz régióban, és várhatóan nem fog kiterjedni egész Ukrajnára.

"Talán nem szerencsés párhuzamot vonni, de hasonlatosan a dél-oszétiai háborúhoz" – tette hozzá a Külügyi és Külgazdasági Intézet külső szakértője.

Ebben az esetben

a Kárpátalján élő mintegy 150 ezres lélekszámú magyarságot egy esetleges konfliktus közvetlenül nem érintené, közvetetten már annál inkább.

A 2014-es konfliktus alkalmával is sokan elhagyták az otthonaikat, de nem azért, mert elérte őket a háború, hanem amiatt, mert a fiatal férfiak – és most már nők is – hadkötelesek. Egy háború alkalmával pedig be kellene vonulniuk a hadseregbe, ha nem is egyből a frontra, de sorkatonai szolgálatra, ami miatt vélhetően sokan választanák Ukrajna elhagyását – vélekedett Seremet Sándor.

Szavai szerint

"nagyobb tolóerő a hadkötelezettség, mintsem az áttelepülés”.

A történész becslése szerint a magyarok közül ez százakat, legfeljebb ezreket érintene. Nagyon sok ukrán és ukrán–magyar kettős állampolgár is Magyarországon keresi a mindennapi kenyerét, és már így is nagyon sokan elköltöztek Ukrajnából, Kárpátaljáról, függetlenül attól, hogy magyarok-e, ezt egy kiéleződő konfliktus csak megerősítené – fogalmazott Seremet Sándor.

Nyitókép: MTI/AP/Vadim Ghirda