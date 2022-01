Az amerikai hadsereg közzétette a véres kabuli dróncsapás felvételét

A 2021. augusztus 29-i dróncsapásról először tálib tisztségviselők, meg nem nevezett más források és szemtanúk számoltak be, majd másnap hajnalban megerősítette azt az amerikai Középső Parancsnokság is. A terv szerinti amerikai rakétacsapás megakadályozott egy támadást a kabuli repülőtér ellen, de „nagyon szomorú volna, ha ez ártatlan életeket is kioltott” – fogalmazott akkor Bill Urban százados, a parancsnokság szóvivője.

A CNN amerikai hírtévé egy szemtanú közlésére hivatkozva azt jelentette, hogy egy család kilenc tagja halt meg a háznál, köztük hat gyerek. Zabihullah Mudzsáhid, a tálibok szóvivője pedig a CGTN kínai állami televíziónak arról számolt be, hogy heten vesztették életüket a támadásban.

Szeptemberben a The New York Times birtokába jutottak a felvétek a dróncsapásról, melyek alapján szakértők és helyiek is azt állították, hogy egy drónról indított rakétával úgy öltek meg tíz civilt Kabulban, hogy valójában nem tudták, kire is tüzelnek.

Az amerikai hadsereg most pedig nyilvánosságra hozta a videót: