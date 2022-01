Visszakerült rokonaihoz a kabuli reptéren eltűnt afgán csecsemő

A tálib hatalomátvétel idején kialakult káoszban a csecsemő eltűnt: Sohail Ahmadira azt követően bukkantak rá, hogy a Reuters exkluzív riportot közölt az eseményekről, egy, a fotót is tartalmazó cikk formájában. Mint kiderült, a fiút a reptéren Hamid Safi, a 29 éves taxisofőr találta meg. A férfi a CNN cikke szerint hazavitte a gyermeket, hogy sajátjaként nevelje fel.

A vér szerinti család és a sofőr közt heteken át tartottak a tárgyalások, Safit a tálibok őrizetbe is vették, ezt követően került vissza a csecsemő nagyapjához és más, Kabulban élő rokonaikhoz. Szülei és testvérei végül sikeresen eljutottak az USA-ba, most a család azt szeretné, hogy visszakerülhessen hozzájuk a csecsemő.

It was a split-second decision. Mirza Ali Ahmadi and Suraya found themselves and their five children in a chaotic crowd outside the gates of the Kabul airport on Aug. 19 when a U.S. soldier, from over the tall fence, asked if they needed help https://t.co/sGk2vbaqx7 1/3 pic.twitter.com/TlZbmTPaoj — Reuters (@Reuters) November 5, 2021