Amerikai katonai bázisról kezdhetett terjedni a koronavírus Okinaván

Tokió esetszámánál is magasabb értékeket produkál jelenleg a sziget: a fővárosban 151 esetet regisztráltak, miközben Okinaván 225 új megbetegedésre találtak kedden a The Guardian cikke szerint. Ebben a számban ráadásul nincsen benne az a 164 új fertőzött, akik az amerikai bázisn betegedtek meg - a támaszponton már az ezret is elérte a betegek száma.

Okinava kormányzója, Denny Tamaki nyilvánosan bírálta az amerikai erőket, amiért nem tudták megfékezni a múlt hónapban a bázison kitört járványt, amely gyorsan átterjedt a sziget más katonai létesítményeire. Az első omikronos megbetegedés a civilek körében egy helyi férfiig vezethető vissza, aki az egyik amerikai bázison dolgozik.

A kitörésre válaszként életbe léptetett intézkedések közt szerepel a bárok és éttermek nyitvatartási idejének korlátozása:

ilyen rendelkezést szeptember óta nem hoztak Japánban, amikor a kormány feloldotta az ország egyes részein az év nagy részében érvényben lévő rendkívüli korlátozásokat. Bár az országban a megbetegedések száma alacsony az Egyesült Államokhoz, Nagy-Britanniához és Európa egyes részeihez képest, az utóbbi napokban egyre több a beteg. Japán kedden 1268 új fertőzésről számolt be: három hónapja ez volt az első alkalom, hogy a 125 millió lakosú országban egy napon több mint 1000 esetet regisztráljanak.

Tamaki újságíróknak elmondta, hogy a szigeten, ahol a Japánban állomásozó 47 ezer amerikai katona több mint fele él,

a fertőzések hatodik hulláma indult el most.

A kedden jelentett 225 vírusos megbetegedés Okinava legmagasabb száma volt az elmúlt több mint három hónapba, az amerikai támaszpontokon pedig továbbra is emelkedik a fertőzések száma.

Nyitókép: Teka77/Getty Images