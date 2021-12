További szigorításokat vezet be Ausztria

Kijárási korlátozást legfeljebb 10 napra lehet elrendelni, ezért volt szükség most az újabb határozatra. A zárlat hivatalosan december 11-ig tart – írja a krone.at.

A kijárási korlátozásokkal kapcsolatos szabályok változatlano, viszont újdonság, hogy változik az alapvető cikkeket árusító üzletek nyitva tartását. Csütörtöktől ezek a boltok legkésőbb 19 óráig lehetnek nyitva, noha eddig 21 óráig fogadhattak vásárlókat.

Új szabály, hogy a fenyőfaárusítás nem esik korlátozás alá, szabadtéren szabadon lehet értékesíteni a karácsony előtti időszakban.

Az Egészségügyi Minisztérium emellett a hosszabbításról rendelkező jogszabályba foglalta be az oltási igazolások érvényességének korlátozását is. December 6-tól a kétszer beoltottak zöld útlevelében az oltási igazolás 360 helyett csak 270 napig lesz érvényes. Kivételt azok képeznek, akik a két oltás óta át is estek a fertőzésen. Számukra marad a 360 napos érvényesség.

