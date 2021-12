Michigani iskolai lövöldözés: három társát lőtte le egy 15 éves

Nem felelt a rendőrség kérdéseire az a 15 éves diák, aki kedden lőfegyverrel három diáktársát megölte, további hetet és egy tanárt pedig megsebesített az amerikai Oxford középiskolájában - közölte Michael McCabe helyi seriffhelyettes.

Elmondása szerint a másodéves fiú 15-20 lövést adott le félautomata kézifegyveréből a Detroittól nagyjából ötven kilométerre északra található, 22 ezer lakosú településen, majd ellenállás nélkül megadta magát az öt percen belül kiérkező rendőröknek.

A halálos áldozatok között két lány van, egyikük 14, másikuk 17 éves volt. A harmadik halálos áldozat egy 16 éves fiú. A sebesültek többségének állapota a seriffhelyettes szerint stabil, kettejükre további műtétek várnak.

Születi tanácsára az ámokfutó nem tett vallomást, így továbbra sem világos, hogy mi volt az indítóoka, célzottan vagy találomra választotta ki áldozatait.

Azt viszont a hatóságok kizárták, hogy társai is lettek volna a lövöldözés során.

Michael Bouchard seriff később arról számolt be, hogy a gyilkos fegyvert az elkövető apja vásárolta néhány nappal ezelőtt, de azt még nem tudják, miért. A fiú lőgyakorlatokat tartott a 9 milliméteres fegyverrel, és később képeket osztott meg róla, illetve az eltalált célpontokról.

McCabe elutasította azokat a feltételezéseket, amelyek szerint a közösségi médiában több diákot előzetesen figyelmeztettek arra, hogy valaki veszélyes akciót tervez az iskolában. A rendőrségnek nincs tudomása semmi ilyesmiről - jelentette ki a seriffhelyettes. OXFORD, MI - NOVEMBER 30: A police road block restricts access to Oxford High School following a shooting on November 30, 2021 in Oxford, Michigan. According to reports, three people were killed and six others wounded by the alleged perpetrator, a 15 year old student who is now in police custody. (Photo by Matthew Hatcher/Getty Images)

A támadást követően az iskolát lezárták. Egyes diákok az osztálytermekben bezárkózva kerestek menedéket, amíg a hatóságok átkutatták az épületet.

Üzent a gyászoló családoknak a Minnesota államban tartózkodó Joe Biden amerikai elnök is. Őszinte részvétéről biztosította a hozzátartozókat, akiknek - szavai szerint - "el kell viselniük szerettük elvesztésének elképzelhetetlen fájdalmát".

Nyitókép: Matthew Hatcher/Getty Images