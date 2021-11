Egy népes ország, ahonnan egyszerűen eltűnt a delta mutáns

A SARS-CoV-2 vírus olyan sok mutáción ment keresztül, hogy egyszerűen meghibásodott, és kihalt Japánban – állítja egy helyi tudóscsoport a 444 által szemlézett Japan Times-cikkben.

A világ sok helyén, de leginkább Európában emelkednek a járványgörbék, nem így Japánban: ott mintha egyszerűen elvágták volna a delta variáns új fertőzöttjeinek felfelé ívelő görbéjét.

Sokan azzal magyarázzák a vírus visszaszorulását, hogy Japánban kifejezetten magas az átoltottság, a teljes lakosság több mint 75 százaléka be van oltva, ezen kívül a távolságtartásnak és a maszkviselésnek is voltak hagyományai a társadalomban már a SARS-CoV-2 vírus megjelenése előtt is.

Ituro Inoue, a japán Nemzeti Genetikai Intézet kutatója a Niigata Egyetem szakértőivel végzett közös kutatásában viszont arra jutott, hogy a szigetországban meglévő vírustörzsek között hirtelen megemelkedett az olyan vírusok aránya, amikben az egyik, a fertőzésért felelős fehérje hibás, és inkább ez vetette vissza a megbetegedéseket.

Nyitókép: YouTube/Nippon TV News 24 Japan