Szijjártó Péter: az EU gyengülése a liberális mainstreamnek köszönhető

A magyar diplomácia vezetője előadásában rámutatott: tényekkel alátámasztott valóság, hogy az Európai Unió (EU) gyengül, sok nyugat-európai ország lakossága rendkívüli mértékű pesszimizmussal tekint a jövőbe, s mindez a liberális mainstreamnek köszönhető.

"A nemzetközi liberális mainstream képmutató, mert kioktatnak minket arról, hogyan kell demokráciát csinálni, mennyire fontos a véleményszabadság, közben pedig a liberális mainstream a legkirekesztőbb ideológiai irányzat, amellyel ha valaki nem ért egyet, azt azonnal megbélyegzik, kirekesztik, tehát nem mást csinál a liberális mainstream, mint véleményhegemóniát, véleménydiktatúrát épít" - fogalmazott Szijjártó Péter.

Beszédében a külügyminiszter rámutatott: az EU gyengülését mutatja, hogy részesedése a világ GDP-jében az elmúlt 20 évben 21 százalékról 18 százalékra csökkent, csökkent a versenyképessége is, hiszen míg tíz éve még a világ 50 legnagyobb cégéből 14 európai volt, ma viszont már csak 7, s mindeközben a világ szociális kiadásainak 27 százalékát Európában fizetik ki, ami megkérdőjelezi a rendszer fenntarthatóságát. Hozzáfűzte: sok nyugat-európai ország lakossága pesszimista az életszínvonal-emelkedéssel kapcsolatban: a franciák 57 százaléka, a belgák 53 százaléka, illetve az osztrákok és a spanyolok fele is, miközben a pesszimizmus mértéke Közép-Európában jóval az európai átlag, 40 százalék alatt van.

Szijjártó Péter elmondta: a közép-európaiak akaratával ellentétes, hogy az EU gyengül. Hangsúlyozta, hogy a közép-európaiak, konzervatívok és keresztények, részt akarnak venni az európai kontinens jövőjéről szóló vitában, viszont a liberálisok ezt meg akarják akadályozni, ami antidemokratikus. Hangsúlyozta azt is: korábban Európát éppen az erős nemzetek és a keresztény értékek tették sikeressé, és az Európai Uniót most is konzervatív fordulat tudná megerősíteni, az, ha a liberális mainstreamet az eredeti európai értékekhez ragaszkodó, demokratikus, keresztény értékekre alapozó, patrióta politika váltaná.

A külügyminiszter ennek az elképzelésnek a gyakorlati megvalósítása kapcsán a konzervatív család-, gazdaság-, és biztonságpolitikát, illetve a keresztény közösségek védelmét említette. Szijjártó Péter, Magyarországot példának hozva, a gazdaságpolitikával összefüggésben rámutatott: Magyarországon munkaalapú társadalom épül, s míg 11 éve Magyarországon 1,7 millió adófizető volt, most több mint 4,2 millió adófizető van, az adó mértéke olyan szinten van, hogy megéri dolgozni.

Szijjártó Péter a biztonságpolitikáról elmondta: az állam saját határainak védelme alapvető fontosságú, amit az is bizonyít, hogy a nyugat-európai integrációs politika kudarcot vallott.

A miniszter a családpolitikáról szólva kijelentette: a család áll a legnagyobb támadás alatt, holott a jövőnk és Európa jövője is a családtól függ. Elmondta: Magyarországon van egy nagy nemzeti cél az idei évre, az, hogy ha a gazdasági növekedés eléri az 5,5 százalékot, akkor valamennyi, gyermeket nevelő családnak visszaadják az általuk idén befizetett személyi jövedelemadót.

Szijjártó Péter a keresztény közösségek védelme kapcsán megemlítette: Magyarország létrehozta a legüldözötteb közösségeket segítő programot, amely helyben, a szülőföldjén segít ezeknek a közösségeknek.

A régi pozsonyi parlament történelmi épületében tartott egésznapos rendezvényen Boris Kollár a pozsonyi parlament házelnöke is felszólalt, s beszédében az illegális migráció elutasítandó mivoltára, illetve a családközpontú politika fontosságára mutatott rá. Hangsúlyozta, hogy az illegális migráció olyan illegális cselekedet, amely nem adhat alapot legális letelepedésre, s ezzel összefüggésben el kell különíteni a segítséget a felelőtlenségtől, mert különben arra kerülhet sor, hogy egyszer az itteni embereknek menekülniük kell majd a saját országukból.

Kollár kiállt a családcentrikus politika központba állítása mellett, s rámutatott: Szlovákiában kiemelt figyelemmel követik a magyar kormány e téren tett lépéseit, amelyeket inspiratívként és útmutatóként jellemzett.

Az idén először, hagyományteremtő céllal megtartott konferencia szervezőinek elképzelése szerint az esemény platformot adhat a térség konzervatív gondolkodóinak és politikusainak véleménycseréjére és segítheti a részleteiben esetenként különböző, ám alapjaiban véve közös nézetek egyeztetését.

Nyitókép: Facebook/Szijjártó Péter