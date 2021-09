Újraosztott Covid-kártyák: a britek ejtik, a hollandok bevezetik, az olaszoknál jöhet a kötelező oltás

A holland kormány hétfői bejelentése szerint szeptember 25-től oltást igazoló Covid-kártya felmutatásához kötik az éttermek, bárok, szállodák, sportrendezvények, színházak és mozik látogatását. Cserébe a másfél méteres távolságtartás szabályát megszüntetik. Megmarad viszont holland földön a maszkviselés kötelezettsége a tömegközlekedésben.

A futballstadionok telt házzal mellett működhetnek újra Hollandiában, de csak a Covid-kártyás nézők számára. Bárok, lokálok változatlanul csak éjfélig lehetnek nyitva.

Hasonlóképpen, további szigorító intézkedéseket fogadott el a múlt héten az olasz kormány is, amelyik mostantól Covid-kártya felmutatására kötelez mindenkit, aki iskolák vagy egyetemek területére lép. (A nyilvános vendéglátóipari, kulturális és egyéb intézmények és rendezvények látogatása – Franciaországhoz hasonlóan – már nyár óta „kártyafüggő” olasz földön.)

Mindeközben egyre több foglalkozásnál a munka ellátását is beoltottsághoz kötik Olaszországban, így mostantól a nyugdíjasotthonok valamennyi alkalmazottjától is megkövetelik (ez eddig csak ott dolgozó orvosokra és ápolókra vonatkozott). Jelentések szerint Mario Draghi miniszterelnök közölte az olasz kormány legutóbbi ülésén, hogy az oltási kötelezettség

hamarosan általánossá válhat a munkahelyek többségében, köz- és magánszférában egyaránt.

Innen viszont már csak egy lépés választ el az általános lakossági oltási kötelemtől, ami kapcsán a brüsszeli Politico szerint Roberto Speranza egészségügyi miniszter legutóbb úgy fogalmazott, hogy „nem tagadom, ez az opció is az asztalon van”.

Lapjelentések szerint az utóbbi elrendelését elvben az teheti fölöslegessé, ha sikerül elérni azt az olasz kormányzati célt, hogy októbertől a lakosság beoltottsága már 90 százalékos legyen.

Az oltási kötelezettség széles körben terjed az Egyesült Államokban is. A szövetségi szintű közigazgatósban dolgozók kötelező beoltását már a nyár folyamán elrendelte a Biden-adminisztráció, de most egyre több tagállamban és nagyvárosban is hasonló intézkedésekhez folyamodnak. A The Guardian például az amerikai AP-re hivatkozva jelentette, hogy a héten New Yorkban mintegy egymillió iskolás korú tanuló tér vissza a jelenléti oktatáshoz, de úgy, hogy

a hallgatók számára kötelező lesz a maszkviselés, a tanároknak pedig legkésőbb szeptember 27-ig be kell oltatniuk magukat.

A városban amúgy 300 ezer közalkalmazottnak kell visszatérnie munkahelyére, de a legtöbb esetben oltási igazolással vagy hetenként frissített negatív teszteredménnyel, különben elvesztik az állásukat.

Mindezekhez képest is keltett feltűnést a brit kormány egészségügyi miniszterének, Sajid Javidnak bejelentése, miszerint a Johnson-korány minden valószínűség szerint eláll a Covid-kártya felmutatásának a kötelezővé tételétől. Javid vasárnap a Sky Newsnak, majd a BBC-nek nyilatkozva beszélt erről, hangsúlyozva, hogy a pontos intézkedést kedden fogja ismertetni a miniszterelnök az alsóházban.

Néhány hete még maga Johnson jelentette be, hogy október 1-jétől Covid-igazoláshoz kötik a lokálok és egyéb tömegrendezvények látogatását Nagy-Britanniában. Brit lapok azonban úgy tudják, hogy Johnson pártjának több mint 40 képviselője jelezte,

ha a kormány előterjeszt ilyen javaslatot, akkor ők ellene fognak szavazni,

és ez egyelőre elegendőnek bizonyult a visszavonuláshoz.

Javid amúgy úgy fogalmazott, hogy „az emberek többsége ösztönösen idegenkedett az ötlettől, és őszintén szólva, én sem pártoltam, hogy papírok felmutatására kötelezzünk mindenkit ahhoz, hogy mindennapi tevékenységüket elvégezhessék”. Most mindenesetre úgymond „örömmel közölheti”, hogy ez az opció egyelőre lekerült a napirendről.

Kollégája a Johnson-kabinetből, Theresa Coffey nyugdíjügyi miniszter ugyanakkor hétfő reggel ehhez azt is hozzátette, hogy a Covid-kártya használatát „nem végleg zárták ki”.

Mindezt utóbb aláhúzva, szintén hétfő reggel Richard Horton, a The Lancet című egészségügyi szaklap főszerkesztője a Sky Newsnak nyilatkozva arra emlékeztette a nézőket, hogy pillanatnyilag az Egyesült Államok után Nagy-Britanniában a legnagyobb az új fertőzések aránya. Szerinte a kórházi ápolásra szoruló britek száma hetente öt százalékkal nő, hetente ezren meghalnak, és országosan mintegy ezer beteg van lélegeztetőgépen.

Nyitókép: Stefano Montesi - Corbis/Getty Images