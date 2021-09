Így győzte le egy kis tajvani falu a deltát

A Fengshan-kerület halászok és földművesek hazája, akik hajnaltól délig végzik munkájuk oroszlánrészét a tengeren és a mangóföldeken, hogy utána rákot és sört fogyasztva pihenjék ki a nehéz fizikai munkát. Négy falucska fekszik itt 5500 lakossal, a turisták nem ismerik a környéket, bérmennyire festői is, így igazán csendes tudott maradni. A tajvani elnök szülőhelyén azonban olyasmi történt az elmúlt hónapokban, amire a tudományos világ is felkapta a fejét: Fengshan kiszorította a deltát – írja a The Guardian.

Júniusban, Tajvan koronavírus-krízisének legsötétebb időszakában, amikor az alfa törzs napi több száz új esetet okozott, Fengshanban is felütötte a fejét a koronavírus, de látszólag egymással össze nem köthető eseteket detektáltak. Közülük legalább hárman utaztak a közelmúltban, ezért a minták szekvenálása volt a következő logikus lépés. A verdiktet sejthetjük: a delta variáns jelent meg a faluban. Pan Men-an, a megye politikai vezetője azt mondja, sokkolta a hír, mivel minden védekezési mechanizmusukat az alfára kihegyezve építették fel: a deltára senki sem készült fel.

Rizikók és előnyök

A körzetnek sok olyan jellemzője van, amellyel úgy sejthették, olcsón megússzák majd a deltát. A népsűrűség kicsi, az emberekre a szabadtéri életmód a jellemző és az utasításokat végrehajtják, ha valamilyen közösségi szempontból fontos viselkedésformáról van szó. Ugyanakkor az egészségügyi ellátórendszer egyáltalán nem volt felkészülve egy ilyen krízis lehetőségére, a népesség ötöde 65 év fölötti, és nem voltak felkészülve arra sem, hogy itt tör majd be Tajvanba a delta.

Az oltottak száma gyakorlatilag nulla volt.

Mindezek tükrében szinte hihetetlen, de 19 nap alatt a delta eltűnt a környékről, a 17. napon pedig már nem is volt új eset.

Peruból hurcolhatták be

Az első dokumentált beteg a 63 éves Csang Feng-nan volt, egyike a körzet négy taxisofőrének, raja kívül megbetegedett még egy 56 éves nő és 8 éves unokája is, akik Peruból hazatérve otthonukban várták a karantén végét. A megbetegedés gyorsan terjedt: összesen 667 ember került karanténba, csak a taxisofőr kontaktjainak száma 100 körül volt, barátokkal, családtagokkal és utasokkal együtt.

Az eredetet a perui utazás jelenthette: az onnan hazaérkező fiúval beszélgetett egy helyi, aki aztán továbbadta a vírust partnerének, ő pedig megfertőzte a taxisofőrt, amikor az a kórházba szállította. Egy Fengshantól 50 kilométerre élő házaspár is elkapta a betegséget: ők egy kórházi váróban ültek azzal az emberrel, akit Csang bevitt. A 72 éves feleség bele is halt a vírusba.

Mindebből látszik, milyen könnyen terjed a delta, a helyiek pedig egy percet sem vesztegettek, Még a szekvenálási eredmények előtt a körzet két falujában kijárási tilalmat léptettek életbe, az élelmiszert és egyéb szükséges termékeket dobozokban vitték házhoz.

14 ezer embert teszteltek le, a kormány pedig a negatív eredménnyel rendelkezőknek 1200 adag vakcinát különített el sürgősséggel.

A falvakat három napig fertőtlenítették. Taj Feng-csin, Fengshan körzet rendelőjének vezető ápolója, a kontaktkutatás vezetője szerint az emberek féltek.

"A falvakban az emberek folyamatosan hívták a központot, hogy megkérdezzék, hogy mi a helyzet, mit kell tenniük, hogyan lehet megelőzni a vírust" – mondja. Taj folyamatosan fogadta otthonában a telefonhívásokat, becslése szerint a legsűrűbb időszakban napi 2-300-at.

A karanténszabályokat hibáztatják

A helyi válasz hatékony volt, de a kormányt sokan kritizálják azért, hogy nem tette hozzá a magáét, például pénzügyi támogatást. Csang, a taxisofőr még mindig hosszú Covidtól szenved, édesanyját kórházban ápolják, és mióta két hónapja otthon van, senki sem kérdezte meg, hogy gyógyul. Ráadásul pénzt sem tud keresni, mert az emberek félnek taxiba ülni. A körzetben sokan a helyi járványügyi központot kritizálják, mivel engedélyezték a Peruból hazatérők otthoni karanténját, miközben a legtöbb ember hotelkaranténba kell hogy vonuljon az országban. Azóta már

nem is engedélyezett az otthoni izoláció lehetősége

Tajvanon.

A Fengshan körzet gyorsasága azonban csak egy időre tudta kiszorítani a deltát, jelenleg is feltételezett esetek vannak karanténban az ország északi részen, köztük egy pilóta a fiával.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: pixabay