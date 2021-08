Magas a halálozások száma Erdélyben - állapította meg az Erdélystat statisztikai portál az idei év első öt hónapjának népmozgalmi tendenciáiról szóló, kedden kiadott közleményében.

Az Erdélystat a megyei statisztikai hivatalok által nyilvánosságra hozott adatok összesítése alapján mutatja be a születési, halálozási és házasságkötési trendeket Erdélyben, a Székelyföldre vonatkozó megállapításait pedig Hargita és Kovászna megye adatai alapján fogalmazta meg. Mivel a járvány miatt már a 2020-as év is különlegesnek számított, ezért az idei adatokat az "utolsó békeév" - 2019 - és a koronavírus-járvány által meghatározott 2020 adataival is összevetették.

A statisztikai portál grafikonján látszik, hogy a halálozási görbe lokális csúcsai egybeesnek a járvány tavaly őszi második, illetve idei tavaszi harmadik hullámával.

A tavalyi erdélyi elhalálozási tendenciák az év második felében tértek el jelentősen az "utolsó békeév" görbéjétől: a halálesetek száma 2020 augusztusától kezdett növekedni, a novemberi csúcson pedig már csaknem duplája volt ez előző évinek. 2021 január-februárjában a halálozási többlet csökkent, majd idén március-áprilisban ismét növekedni kezdett.

Májusban, bár kevésbé kiugró módon, de még mindig igen magas volt a halálozások száma Erdélyben. Összességében az idei év első öt hónapjában 2019-hez viszonyítva 21, 2020-hoz viszonyítva 23 százalékkal nőtt a halálozások száma.

Éves összevetésben tavaly 2019-hez képest 17 százalékkal több (97 825) Erdélyben élő polgár halálozott el.

A Székelyföldön a halálozást tekintve hasonló trendek figyelhetők meg, mint Erdély egészében: 2020-ban 2019-hez képest mintegy 13 százalékkal nőtt a halálozások száma, elsősorban az október-decemberi kiugró értékek miatt. A 2021-es év első öt hónapjában Székelyföldön 15 százalékkal több halálesetet anyakönyveztek 2019, illetve 24 százalékkal többet 2020 hasonló időszakához viszonyítva.

Az Erdélystat közleménye szerint a vizsgált időszakban nőtt a házasodási kedv Erdélyben. A házasságkötések száma a 2020-as zuhanást követően ismét növekedni kezdett, de még nem tért vissza a 2019-es szintre: az idei első öt hónapban 9868 házasságot kötöttek, ez mintegy másfélszerese a tavalyi értéknek, de bő ötödével (21 százalékkal) elmarad a 2019-es "utolsó békeév" értékétől. Székelyföldön 841 esküvőt kötöttek az év első öt hónapjában, ez 7 százalékkal marad el a 2019-es adattól.

Az élveszületések tekintetében kisebbek a változások. Erdélyben tavaly 5 százalékkal kevesebb gyermek született, mint 2019-ben, és a csökkenés nem is az év utolsó hónapjaira koncentrálódott, tehát valószínűleg nem a járvány hatásáról van szó. 2021 első öt hónapjának adatai további jelentős, 10 százalék feletti csökkenést vetítenek előre, de az idei, előzetes adatok még módosulhatnak a késve anyakönyvezett születések adatainak feldolgozása során.

Székelyföldön az elmúlt hónapok születési számai a teljes Erdélyt jellemző trendekhez képest még viszonylag "elfogadhatóan" alakultak: míg 2019 és 2020 között Székelyföldön is 6 százalékkal apadt a születésszám, az idei év első öt hónapjában már csak 2 százalékos volt a további csökkenés - mutatott rá az erdélyi statisztikai portál.

