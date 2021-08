Elbocsátotta be nem oltott dolgozóit a CNN

A CNN vezérigazgatójának alkalmazottaknak küldött tájékoztatója alapján a cégnél tényleg komolyan gondolták a zéró toleranciát azokkal szemben, akik nem oltatják be magukat, ebből derült ki ugyanis, hogy három alkalmazottat is kirúgtak, miután oltatlanul mentek dolgozni – írja a The Guardian cikke alapján a Telex.

Jeff Zucker, a médiacég vezetője amellett, hogy tájékoztatott mindenkit az elbocsátásokról, arra is ismételten felhívta a figyelmet, hogy azoknak,

akik az irodába vagy terepre mennek, és így találkoznak a munkatársaikkal, kötelező az oltás.

Azt is hozzátette, hogy ezekben az esetekben zéró toleranciát alkalmaznak. A CNN legtöbb irodájába önkéntes alapon már be lehet menni, az alkalmazottak harmada pedig már be is jár, de azt, hogy be vannak-e oltva, egyelőre nem ellenőrzik sehogy, az emberek lelkiismeretére van bízva a dolog. Ez egyébként Zucker szerint a következő hetekben lehet, hogy változik majd.

A CNN vezére emellett azt is kiemelte, hogy Atlantában, Washingtonban és Los Angelesben a maszkviselés is kötelező lesz majd.

A CNN irodáit a korábbi tervek szerint szeptember 7-én nyitották volna újra, de a teljes nyitás legalább októberig csúszik. Az Egyesült Államokban kötelezővé tette a koronavírus elleni védőoltás felvételét bejáró dolgozóinak a Google, a Facebook és az Uber. New Yorkban és Kaliforniában minden közszolgának be kell oltatnia magát, vagy ha ezt nem akarja, rendszeres tesztelésnek kell alávetnie magát.

Nyitókép: MTI/AP/Evan Vucci