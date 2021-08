Ítélet után: még nincs vége a Münchenben legtovább fogva tartott magyar szurkoló ügyének

Az utolsó fogvatartott szurkolót is szabadon engedték Münchenben múlt pénteken, ezt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette be videóüzenetben múlt pénteken. A férfi azért maradt ennyi ideig német fogdában, mert őt gyanúsították a legsúlyosabb bűncselekményekkel: garázdasággal és hivatalos személy elleni erőszakkal. Vagyis azzal, hogy palackkal dobott meg egy rendőrt az Allianz Arenában. Ehhez képest eltörpült az a szabálysértés, hogy füvet is találtak nála - írta a 444.hu.

A portál a német ügyészség válasza alapján azt írta, a férfira egyéves, három évre felfüggesztett börtönbüntetést szabtak ki, továbbá ugyanennyi időre kitiltották a stadionból, illetve arra kötelezték, hogy fizessen be ezer eurót egy nonprofit szervezetnek. Emellett elkobozták a füvét és a rendőrt megdobásához használt palackját.

A már szabadlábon védekező vádlottnak egy hete van annak eldöntésére, hogy elfogadja-e a büntetést vagy fellebbez. Utóbbi esetben a Müncheni Kerületi Bíróság tűzi ki a leendő tárgyalás időpontját.