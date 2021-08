Trükkös húzás a brit kormánytól a migráció ellen

A The Independent állítása szerint a belügyi tárca egy On The Move nevű, megtévesztésre szánt szervezetet hozott létre, amely "az úton lévő migránsokat hivatott ingyenes, megbízható és fontos információkkal ellátni". A szervezet honlapjának elérhetőségeit egy, a közösségi médiában folytatott, öt hónap alatt 23 ezer angol fontot felemésztő kampány során juttatták el a Franciaországban, illetve Belgiumban tartózkodó, a La Manche-csatornán átkelni vágyó migránsoknak.

A honlap a többnyire segélyszervezetek által használt .org tartománynévvel működik, és egyébként nem tartalmaz semmilyen hivatkozást a belügyminisztériumra.

A The Independent kutatómunkája feltárta, hogy a honlapot 2020 áprilisában hozták létre olyan módon, hogy rejtve maradjanak a tulajdonos személyes adatai.

A honlap arra biztatja a menedékkérőket, hogy emailen forduljanak kérdéseikkel az On The Move-hoz, nem tudván, hogy valójában a brit kormánnyal veszik fel a kapcsolatot.

A portál arról tájékoztatja az olvasókat, hogy az Egyesült Királyság rendszeresen visszaküldi az Európai Unióba az illegális bevándorlókat, bár valójában ezt a brexit miatt már január elsejétől nem tudta megtenni. A portálon szerepel az az információ is, miszerint bűncselekmény lenne bárkát átvezetni a La Manche-csatornán. A The Independent ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy az ilyen vitatott perek az utóbbi időben alábbhagytak.

A portál, amelyet a La Manche-csatornán átkelő migránsok nagy száma miatt hoztak létre, egyebek között olyan jelmondatokat sulykol, mint

"ne sodord veszélybe a saját és a gyermeked életét",

"vissza fogunk küldeni", és

"nem bújhatsz el".

Nick Thomas-Symonds, az ellenzéki brit Munkáspárt árnyékkormányának belügyminisztere azzal vádolta meg Priti Patel brit belügyminisztert, hogy kaotikus módon vezeti tárcáját és ebből fakadóan több ezer angol fontot költöttek egy "hamis, szégyenletes és megalázó" reklámkampányra.

"Olyan bevándorlási politikára van szükségünk, amely az embercsempészetből nyerészkedő bandák megfékezésére, illetve a biztonságos és jogszerű bevándorlási útvonalak megnyitására összpontosít, valamint a kormány hatástalan törvénytervezetének visszavétele szükséges, amely jogszabály a menekültügyi egyezménybe ütközik" – hangsúlyozta Thomas-Symonds. Kiemelte, hogy a szóban forgó honlapot a belügyminisztérium illegális bevándorlókat eltántorító kampányának keretében hozták létre.

Az On The Move honlapjára látogatóknak először azt a kérdést teszik fel, hogy fontolgatják-e az illegális beutazást az Egyesült Királyság területére. Az igennel válaszolókat

olyan oldalra kalauzolják, amely az utazás veszélyeire, a jogi kockázatokra és az európai országban zajló élet valóságára hivatott felhívni a figyelmet.

A honlapnak van egy "biztonságos és legális alternatívák" oldala is, de ez nem tartalmaz semmilyen arra vonatkozó részletet, hogyan lehet beadni menedékkérelmet Nagy-Britanniában, vagy hogyan lehet bejutni az országba jogszerű úton. Ehelyett a közzétett információk Franciaországra és Belgiumra, illetve más uniós államokra összpontosítanak, valamint arra, miként lehet önként visszatérni a származási országokba.

