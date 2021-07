Afrikában most jön még a legrosszabb

Az esetszámok jelenleg 18 naponta duplázódnak meg a kontinensen: ez múlt héten még 21 nap volt. Matshidiso Moeti, a WHO Afrikáért felelős igazgatója szerint még hetek választják el Afrikát attól, hogy ez a tendencia végéhez érjen. Afrikában május elején indult a harmadik hullám, a július 4-én kezdődő héten pedig már több mint negyedmillió friss esetet fedeztek fel a kontinensen. Ez húszszázalékos ugrás az előző héthez képest és 12 százalékkal több, mint ami a második hullám januári csúcsát jellemezte – írja a MedicalXpress.

Jelenleg 16 afrikai országban emelkednek az esetszámok, ezek közül 10-ben van jelen a delta. A Dél-afrikai Köztársaság a legjobban érintett ország, ahol a napi esetszám hétvégén egészen 26 ezerig emelkedett.

A kontinensnek mindössze két százaléka van beoltva.

Moeti szerint optimizmusra ad okot, hogy az érkező vakcinamennyiségben növekedés várható: az elmúlt két hétben a COVAX 1,6 millió adagot szállított, hamarosan érkezik 20 millió adagnyi Janssen és Pfizer is az USA jóvoltából. Hamarosan norvég és svéd adomány is követi ezeket.

"Végre megértette a világ, hogy egyének helyett a közösség érdekeit kell néznie. De a szállítmányok nem jöhetnek elég hamar, a harmadik hullám nagyban fenyegeti a kontinenst" – mondta.

Afrika eddig 66 millió adagot vakcinát kapott, ebből 50 milliót már be is adtak. Moeti sürgette a kormányokat, hogy bővítsék az oltópontok sorát, és tegyenek egyéb intézkedéseket annak érdekében, hogy be is tudják adni az oltóanyagokat, amikor megérkeznek.

A legfrissebb adatok szerint Afrikában hivatalosan 5 730 638 megbetegedést és 147 125 halálesetet jegyeztek fel a koronavírussal összefüggésben.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/AP/Denis Farrell