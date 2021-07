Itt az AirVnV: vakcina és vakáció

Sokan védőruházatba öltözve várakoztak az első AirVnV-repülőjárat (vakáció és vakcináció) indulására Tajpejben: 170 utassal fedélzetén szállt fel a gép, amely a 75 százalékban átoltott mikronéziai szigetre szállította a tajpejieket. A repülőjáratra minden jegy elkelt, ami nem is csoda, hiszen Tajvan mindössze a lakosság 0,2 százalékát tudta két adaggal beoltani, de az egy adaggal oltottak aránya is igen alacsony, mindössze tíz százalékos. Az első négy AirVnV-útra 439 hely állt rendelkezésre, és mind el is kelt, írja a The Guardian.

"Ez a program a világ minden tájáról érkező utazók egy olyan csoportját fogja meg, akik belefáradtak a várakozásba, hogy beoltassák magukat" - mondta Carl Gutierrez, a Guam Visitors Bureau elnöke Guamban júniusban. "Ez az egyedülálló és értékes szolgáltatás révén lökést ad a turisztikai iparunknak, több lehetőséget kínálva arra, hogy embereink újra munkába álljanak, és gazdaságunk ismét felpezsdüljön" - tette hozzá.

A programba tucatnyi hotelt vontak be, amelyekben a vakációzok eltölthetik szabadidejüket, miközben

a Pfizer, a Moderna vagy a Janssen egyadagos oltásával immunizálják őket.

A legrövidebb vakáció ötnapos, a leghosszabb 22 napos. Összesen tízféle konstrukciót kínál Guam szigete. Amint leszáll a repülő, mindenki megkapja első oltását, ezt követően pedig szabadon fedezheti fel a szigetet.

A legnépszerűbb oltás jelenleg a Modernáé, ezt 38 százalék választja. A Pfizert 34 százalék kéri, 23 százalék pedig a Janssen vakcinájával oltatja be magát.

Tajvanon áprilisban következett be az első igazán nagy járványkitörés: a hatóságok ugyan igyekeznek beoltani a rizikócsoportok tagjait, de ezt sok minden nehezíti, közte az oltásellenesség és Kína politikája. Guam ajánlata azok körében a legnépszerűbb, akiknek nincs sok esélye arra, hogy a közeljövőben vakcinához jussanak. A foglalások közel 73 százaléka 49 év alatti tajvaniak köréből érkezik. Bali és a Maldív-szigetek is tervez hasonló akciót, de egyelőre csak Guamban sikerült elindítani a programot.

A turisztikai szektor aggodalommal vegyes izgalommal várta a vakcinaturizmus hozta nyitást: új biztonsági intézkedéseket is vezetnek be a hotelekben, hogy megelőzzék a turistákkal érkező vírusterjedést.

Az utazások 1400 dolláros árról indulnak,

amelyben nem szerepelnek az indulás előtt végzendő koronavírus-tesztek díjai a guami karantén elkerülésére, illetve a Tajvanra visszaérkezők kötelező hotelkaranténja sem. A tajvaniak egy részét ugyanakkor felháborodással tölti el a lehetőség, mivel azt látják benne: a kormány nem kompetens, így Tajvanon akkor tudja valaki beoltatni magát, ha gazdag.

Nyitókép: MTI/EPA/Ritchie B. Tongo