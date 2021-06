Angela Merkel megkongatta vészharangot a delta variáns, és külön is a britek miatt

Németországban az ideérkező brit beutazóknak karanténba kell vonulniuk – emlékeztetett beszédében a kancellár, aki a csütörtökön kezdődő EU-csúcs témáit számba véve tért ki a kérdésre. Merkel külön is megemlítette Portugáliát, amely karanténmentes beutazásra vállalt kötelezettséget brit polgárok esetében, holott az Európai Unió által összeállított listán az Egyesült Királyság nincs a veszélytelennek minősített országok között.

Merkel láthatóan már csak azért is érezte problematikusnak Lisszabon lépését, mert történetesen az EU féléves elnökségi országáról van szó, amelynek elvben éppen hogy a közös uniós normák képviselete és erősítése volna a dolga. (Megfigyelők megjegyzik, hogy két oltással rendelkező brit polgárokat amúgy szabadon beengedi több EU-ország is, élükön Görögországgal és Spanyolországgal, de ez a pillanatnyilag érvényes beengedési politika Franciaországban is.)

A kancellár szerint az efféle

nem koordinált engedékenység végül az unió egészére – így mindenekelőtt a még csak július 1-től érvényes, utazási könnyítéseket is jelentő közösségi védettségi kártya hitelességére is – visszaüthet.

Lapjelentések szerint Merkel kifakadását nem kis részt az európai járványmegelőzési központ (European Centre for Disease Prevention and Control – ECDC) igazgatójának, dr. Andrea Ammonnak a felettébb baljóslatú nyilatkozata váltotta ki.

Ammon doktor – aki korábban a német kormány tanácsadója is volt – azt prognosztizálta, hogy a Delta variáns rohamtempóban fog terjedni a nyáron a fiatalok között, rajtuk keresztül pedig újra veszélybe kerülhet az európai népesség többi részét is. Az ECDC modellezése szerint

augusztus végére az új megbetegedések mintegy 90 százaléka már delta variánson fog alapulni –

tette hozzá a szakértő.

A delta variáns ellen legfeljebb csak két oltás kínál viszonylagos védelmet, egy adag többnyire nem elegendő, márpedig az EU lakosságának csak alig több mint harmadát oltották be mindkét adaggal. Amiért is Ammon arra számít, hogy a nyár végére egy újabb, minden korábbinál gyorsabban terebélyesedő járványhullám alakulhat ki, hasonlatosan a tavaly őszi helyzethez.

Nyitókép: Angela Merkel német kancellár sajtóértekezlete az Európai Unió kétnapos brüsszeli csúcstalálkozójának második napi ülése után, 2020. október 15-én. MTI/EPA/AFP pool/Kenzo Tribouillard