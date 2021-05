Michel Barnier migrációs ügyben jobbról előzné Le Penéket

Az EU korábbi brexitügyi főtárgyalója – aki két ciklusban EU-biztos is volt, odahaza pedig több kormányban is különböző tárcák élén szolgált – megfigyelők szerint a megfelelő időpontot keresi elnökjelöltségi ambíciójának a bejelentéséhez, és addig is látványosnak számító sajtónyilatkozatokkal igyekszik észrevétetni magát.

Sokak szerint ennek sorába illett a francia televíziónak napokban adott nyilatkozata, amiben részletesen szólt a migráció kérdéséről, és lényegében átvette Marine Le Pen pártjának érvelését, midőn

leszögezte: létezik egyfajta kapcsolat a tömeges bevándorlás és a terrorista fenyegetés között.

Utóbb azzal árnyalta kijelentését, hogy ezzel nem azt akarja mondani, hogy minden menedékért vagy jobb megélhetésért útnak induló migráns eleve terrorista, de meggyőződése, hogy az érkező menekültáradatba jól szervezett terrorista sejtek is beépülnek, köztük elvegyülve érkeznek, illetve meg is kísérlik a többieket radikalizálni, miként utóbb a Franciaországban élők között is szervezkedni, toborozni próbálnak.

A migráció éppen ezért Barnier szerint „robbanásveszélyes helyzetet” eredményez, olyannyira, hogy ő a maga részéről bevándorlási moratórium elrendelését tartaná szükségesnek. „Időre van szükségünk, hogy felmérjük a kialakult helyzetet, a tartózkodási engedélyek megadásának feltételeit, és ahol kell, ott módosítsunk a bevándorlási politikánkon” – mutatott rá.

Szerinte legalább

öt évre fel kellene függeszteni a bevándorlók beengedését, ez idő alatt be kellene szüntetni a családegyesítés címén érkezők befogadását is.

Mindezek alól csak a ténylegesen menedékre szorulók és a diákok kapnának mentességet, az utóbbiak továbbra is folyamodhatnának tartózkodási engedélyért.



Barnier nem állt meg ezen a ponton, felvetette a szomszédos országokkal az egyeztetés szükségességét a tagországok közötti szabad határátlépést biztosító Schengen-rendszer felülvizsgálatáról, és mindenképpen erőteljes lépéseket sürgetett az EU külső határvédelmének a megerősítésére.

Értékelések

Francia sajtójelentések megjegyzik, hogy a francia belpolitikában alapvetően „centristának” számító Barnier részéről az ilyen kijelentések váratlanok, és bizonyos szempontból a Marine Le Pen-vezette Nemzeti Tömörülés vonalához hozzák őt közelebb. Mások úgy vélték, hogy a volt francia külügyminiszter és többszörös EU-biztos igazából

Le Penék vitorlájából akarja kivonni a szelet fellépésével.

Ez azonban kockázatos vállalkozás, mutatnak rá szakértők, mert tapasztalatok szerint a választók többsége bizonyos politikai irányokat bizonyos politikai szereplőkhöz kötnek, és azzal, hogy most Barnier is arról beszél, amiről Le Pen már korábban, nem magának szerez több támogatót, hanem a „hagyományos” Le Pen-i politikát teszi szalonképesebbé azok szemében, akik az utóbbitól eddig esetleg idegenkedtek.

Jelöltaspiránsok

Formálisan egyébként Barnier még nem jelentette be jelöltségét a jövő évi elnökválasztásra. Tekintve, hogy politikai hovatartozása szerint a hagyományos francia jobbközép republikánus párt tagja, sokan arra számítanak, hogy először ki akarja várni a párt döntését arról, kit akarnak jelöltként támogatni.

Önjelöltek ebben a körben már vannak – Xavier Bertrand, aki Nicolas Sarkozy elnöksége idején a Fillon-kormány munkaügyi minisztere volt, és Valérie Pécresse, aki ugyancsak a Fillon kormányában költségvetési miniszter volt, most pedig Párizs Régió ( Île-de-France) elnöke –, a párt azonban esetükben sem foglalt még állást.

Annyi bizonyos – teszik hozzá franciaországi megfigyelők –, hogy Barnier egyelőre nem számít fő esélyesnek arra, hogy Macron kihívójává váljon.

