WHO: három dolog felelős az indiai járványkitörésért

Nem lehet csak a frissen megjelent vírustörzsekre fogni azt, ami jelenleg Indiában történik, figyelmeztetett Tarik Jašarević, a WHO szóvivője. A B1617 jelű indiai variáns az előzetes vizsgálati eredmények és az egészségügyi dolgozók anekdotikus bizonyítékai alapján valóban jóval fertőzőbb, mint a globálisan eredetileg elterjedet variáns volt. Az ugyanakkor nem tiszta, hogy mekkora mértékben felel ez a duplamutáns törzs az Indiában kialakult helyzetért, és mekkora szerepe van abban egyéb faktoroknak, írja a The Guardian.

A tömeges események, mint a politikai rendezvények, esküvők vagy vallási események, ugyanúgy hozzájárultak a kialakult helyzethez, mint az alacsony átoltottság. Az egészségügyre az is nagy nyomást helyezett, hogy

sok olyan ember ment kórházba a koronavírus tüneteit tapasztalva, akik otthon is kigyógyultak volna a betegségből.

Amint azt Jašarević is kiemelte, a betegek 15 százalékának van szüksége kórházi ellátásra, ezért fontos a triázsolás az intézményekbe érkezők esetében annak feltárására, hogy valóban szükségszerű-e intézményi ápolásba venni őket.

Elszabadultak a számok

Mindennek következtében katasztrofális helyzet alakult ki az országban: gyógyszerért, oxigénért, ellátásért küzdenek, valamint harcolnak az idővel a betegek hozzátartozói. A BBC alábbi videója is illusztrálja a helyzetet: a nyugalom megzavarására alkalmas képsorok megtekintését csak erős idegzetűeknek ajánljuk.

Kedden ismét 300 ezer fölött volt a frissen felfedett koronavírusos megbetegedések száma: Delhiben a pozitivitási ráta 35 százalékos fölötti a tesztek esetében, de ezzel nem rekorder a város - ez a cím Kolkatának jár, ahol közel 50 százalék az arány, miközben jelenleg is zajlanak a helyi választások.

A vírus nem tisztel határokat

Ezek az adatok pedig, bármilyen messzinek tűnik ma India például Magyarországtól, a világ bármely nemzetére hathatnak. Ahogyan a BBC cikke is kiemeli, a járvány rámutatott arra, milyen kis hely a világ - ha egy országban nagyon magas szintre emelkednek a fertőzésszámok, az azt jelenti, hogy e betegség jobban fog terjedni más államokban is. Hiába léptettek életbe utazási korlátozásokat, karantént és tesztrendszert az országok, a vírus képes megszökni onnan, ahol elszabadult, s ha valaki nagyon fertőzött országban jár, nagyobb eséllyel viszi magával, mint ha kevésbé fertőzöttben. Eközben pedig az Indiában tomboló vírusban ott van egy újabb, potenciálisan veszélyesebb mutáció kialakulásának a lehetősége is. Ahhoz, hogy erre kisebb legyen az esély, lezárások és egyéb intézkedések mellett nagyon nagy szükség van az oltás általi immunizációra is, ami azonban lassan halad az országban. Az egy adaggal oltottak aránya 10 százalék, a teljesen immunizáltaké pedig alig 2 százalék csak.

Lett volna mivel oltaniuk

Mindez azért is érthetetlen, mert a világ legnagyobb vakcinagyártó nemzetéről van szó, mely a Szérum Intézet révén a COVAX sémát is oltások tízmillióival látta el a második hullám kezdete előtt. Ilyen gyártási kapacitással a háta mögött az országnak meglett volna a lehetősége arra, hogy tömegesen oltsa be állampolgárait. A Szérum Intézet több mint egymilliárd adag oltás gyártását ígérte az AstraZeneca és a Novavax oltásából, de a Janssen oltását, a helyi Covaxint és a Szputnyik V-t is gyártják az országban a Sky News cikke szerint. Mindemellett 145 millió adagot sikerült csak beadni eddig saját polgárainak, ennek nagy részét is a jelenlegi kitörés hatására.

Mostanra napi 3,3 millió embert oltanak be a fertőzés ellen,

de még így sem tudnak lépést tartani a kereslettel. Probéma az oltások beadásának megszervezése is: az állami egészslgügyi szoltálat nagyon alulfinanszírozott, mindössze a GDP 1 százalékával gazdálkodhat, így a legtöbb indiai magánszolgáltatókban bízik meg, akiket azonban most túlterhel a járvány, így nem tudnak megfelelő segítséget nyújtani.

Az elhúzódó indiai krízis globális vakcinakrízist is okozhat: az ország már korlátozta a kivitt védőoltások mennyiségét, ami leginkább a COVAX-ban bízó, közel 100 szegény ország helyzetét rontja még inkább.

