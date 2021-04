Elkezdték Európában használni a Janssen egyadagos oltását

A várakozások szerint egyes országok ugyanúgy életkori megkötésekkel illesztik be oltási rendjükbe a vakcinát, ahogyan azt az AstraZeneca védőoltásával tették: logikus következmény lenne ez azt követően, hogy az EMA ugyanazt a verdiktet mondta ki a Janssen oltására is. Eszerint fel kell tüntetni a nagyon ritka mellékhatások közt a vérrögösödést alacsony vérlemezkeszám mellett, de az oltás előnyei ezzel együtt felülmúlják annak rizikóit.

A The Guardian összeállítása szerint Spanyolországban két nappal az EMA utasítását követően, csütörtökön vették használatba az oltást: az országba a múlt héten 150 ezer adag érkezett, melyet félretettek arra az időre, amíg az EMA nem jutott döntésre. A spanyolok egyelőre a 70–79 éves korosztály tagjainak immunizálására használják a vakcinát.

Hollandiában a jövő héten kezdenek el oltani azzal, és Németországban is szeretnék minél hamarabb elkezdeni használni a vakcinát – azzal kapcsolatosan, hogy bevezetnek-e valamiféle életkori korlátozást, egyelőre még nem nyilatkoztak. Az AstraZeneca oltását Németországban a 60 év fölöttieknek ajánlják, de beadják az ennél fiatalabbaknak is, ha elfogadják azt a kockázatok ismeretében. Németországban a családorvosok adják majd be a vakcinát, a tervek szerint május elejétől.

Franciaországban 200 ezer adag oltás várt arra, hogy elkezdjék annak használatát: szombaton adják be az első adagokat. A kormány egyik szóvivője úgy nyilatkozott: sosem volt kétséges, hogy lemondanak-e akár a Janssen, akár az AstraZeneca oltásáról.

Olaszországban a hatvan évnél idősebb korosztály kapja majd az oltást, Görögország május 5-étől használja majd, Dánia pedig – ahol az AstraZeneca vakcinájának adását megszüntették – még nem döntött az ügyben. Izlandon, ahol az AstraZeneca vakcinája szintén 60 év fölött adható, bár várható, hogy ezt a korhatárt lejjebb viszik, egyelőre életkori megkötés nélkül kezdi el használni a Janssen-oltást.

A Janssen 55 millió adag vakcina szállítására szerződött az Európai Unióval június végéig: ez nagyjából a negyede annak a 200 milliós mennyiségnek, amely a második negyedévben az Unióba érkezik. Az Egyesült Államokban pénteken döntenek a Janssen oltásáról. Esetek, fordulatok, döntések a Janssen történetében A Janssen oltásával kapcsolatosan nyolc amerikai esetében lépett fel vérrögösödés, egy ember meg is halt.

Ezt követően kezdte el az EMA vizsgálni az oltást, miközben a gyártó saját maga döntött úgy, hogy az európai használatot felfüggesztik addig, míg a döntés meg nem születik.

Amerikában is felfüggesztették a viszgálatok lezárultáig az oltás adását.

Az EMA úgy találta, van összefüggés az alacsony vérlemezkeszám mellett fellépő rögösödés és az oltás között, de ezzel együtt is nagyobbak az előnyei, mint az állapot okozta esetleges hátrányok.

Nyitókép: MTI/EPA/ANP/Sem van der Val